DYP eski il başkanı Ahmet Özsarıyıldız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yerel

DYP eski il başkanı Ahmet Özsarıyıldız hayatını kaybetti

DYP eski il başkanı Ahmet Özsarıyıldız hayatını kaybetti

Doğru Yol Partisi (DYP) eski il başkanlarından Ahmet Özsarıyıldız 74 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze namazı Hulusi Akar Cami'nde kılındı ve Asri Mezarlığa defnedildi. Vali, milletvekilleri, belediye başkanı ve vatandaşlar cenaze namazına katıldı.

25.02.2024 16:06  Güncelleme: 16:12
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Doğru Yol Partisi (DYP) eski il başkanlarından Ahmet Özsarıyıldız 74 yaşında hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden DYP eski il başkanlarından Ahmet Özsarıyıldız'ın cenaze namazı Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından ardından Özsarıyıldız'ın cenazesi Asri Mezarlığa defnedildi. Cenaze namazına Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özsarıyıldız'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel DYP eski il başkanı Ahmet Özsarıyıldız hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: DYP eski il başkanı Ahmet Özsarıyıldız hayatını kaybetti - Son Dakika
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