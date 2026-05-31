e-Duruşma ile 5 Milyon Duruşma Gerçekleşti

31.05.2026 12:14
Türkiye genelinde 5 milyon 383 bin 748 duruşma e-Duruşma sistemiyle dijital ortamda gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatların iş yükünü azaltacak ve yargılama süreçlerini hızlandıracak yeni teknolojik adımların kararlılıkla sürdürüleceğini açıklamasının ardından başlatılan çalışmalar, yargıda yeni bir dönüşümü ortaya çıkardı. 2020 yılından bu yana Türkiye genelindeki 5 bin 630 hukuk mahkemesinde aktif olarak kullanılan e-Duruşma sistemiyle birlikte 5 milyon 383 bin 748 duruşmanın dijital ortamda gerçekleştirildiği belirtildi. Bu uygulamayla birlikte yargıdaki teknolojik dönüşümün ve dijitalleşmelerle birlikte duruşma süreçlerinin artık daha hızlı ve erişilebilir hale geldiği ifade edildi.

Bakan Gürlek, teknolojinin adalet sisteminde de kullanılacağını belirtmişti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, teknolojik imkanların ve yapay zeka destekli uygulamaların adalet hizmetlerinde daha fazla kullanılacağını vurgulamıştı. Adliyeye gitmeden, kilometrelerce yol yapmadan ve zaman kaybetmeden gerçekleştirilen e-Duruşmalar sayesinde hem avukatlar hem vatandaşların kolaylık yaşadığının altı çizilirken, Adalet Bakanlığı bilişim altyapısı ile kurulan e-Duruşma sistemiyle ülke genelindeki 5 bin 630 hukuk mahkemesinde bu sistemin kullanıldığı aktarıldı. Sistemin uygulanmaya başlandığı 15 Eylül 2020 tarihinden bugüne kadar 5 milyon 383 bin 748 e-Duruşmanın yapıldığı duyuruldu. Adalet Bakanlığı mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirilen e-Duruşma, uygulama kapsamının genişletilmesiyle birlikte 81 ilde ve tüm hukuk mahkemelerinde kullanılabilir hale getirilirken, yargılamalarda emek ve zaman tasarrufu sağlayan e-Duruşma sisteminin, hukuk mahkemelerinde avukatların bulundukları yerlerden, sesli ve görüntülü bir şekilde çevrimiçi olarak duruşmalara katılmalarına imkan sağladığı ifade edildi.

e-Duruşma avukatlar açısından zaman tasarrufu sağlıyor

Avukatlar, e-Duruşma sisteminden yararlanmak için öncelikle UYAP Avukat Portalı üzerinden duruşmalarını sorguluyor. Ardından talep gerekçelerini belirterek sistem üzerinden e-Duruşma başvurusu yapıyor. Talebin hakim tarafından kabul edilmesi halinde avukatlar, bulundukları yerden duruşmaya video konferans yöntemiyle katılabiliyor. E-Duruşma ise mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlıyor. E-Duruşma uygulaması, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması bakımından büyük önem taşıdığı vurgulanırken, avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağladığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Kapsamı genişliyor

Bakan Gürlek, e-Duruşma uygulamasının ilk derece mahkemelerinin yanı sıra bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğini açıklamıştı. Ayrıca Bakan Gürlek, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararları doğrultusunda belirlenen hastanelerde yürütülen işlemleri de e-Duruşma kapsamına dahil edileceğini belirtmişti. E-Duruşma, 'erişilebilir adalet' hedefiyle hazırlanan Yargı Reformu Stratejisi kapsamında, Üçüncü Yargı Paketi olarak bilinen 7251 sayılı Kanun ile hukuk sistemine de kazandırılmıştı. Bunun yanı sıra hukuk mahkemelerinde avukatların çevrimiçi olarak duruşmalara katılmalarına imkan veren sisteminin, 81 ildeki 5 bin 630 mahkemede aktif hale getirildiği açıklandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

