EBB Başkanı Büyükerşen'den Ramazan Mesajı

Yerel

Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bu güzel Ramazan ayında da kalbimizi, sofralarımızı her zamanki gibi açacağımızı biliyor; Ramazan ayının başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederek yurttaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

EBB Başkanı Büyükerşen, ramazan ayı dolayısıyla bugün bir mesaj yayımladı. Büyükerşen'in mesajı, şöyle:

"Dinimizce on bir ayın sultanı kabul edilen Ramazan ayı, kardeşlik, iyilik ve en önemlisi de dayanışma ayıdır. Millet olarak birlik ve beraberlik duygularımızın yoğunluk kazandığı bu mübarek aya ulaşmanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan ayı, ötekileştirmeden kucaklaşmanın ve tüm insanlığın birbirini anlaması için de çok iyi bir fırsattır. Dünyada yaşanan savaşlar, salgın hastalıklar, ülkemizde meydana gelen afetler ve ekonomik buhran gibi birçok sorun nedeniyle zor günler geçiriyoruz. İnsanlığın ortak paydası sevgi ve yardımlaşmaya çok güzel bir fırsat olan Ramazan ayında yine birbirimizin derdine derman olmaya, yaralarımızı sarmaya ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Yaşadığımız sokaktan başlayarak yardımlaşma ve dayanışmayı kendimize görev edinmeli, desteğe ihtiyacı olan yurttaşlarımızı bir an bile olsa aklımızdan çıkarmamalıyız. Yaralarımızı ancak dayanışma sayesinde sarabilir, acılarımızı da ancak paylaşarak azaltabiliriz. Bu güzel Ramazan ayında da kalbimizi, sofralarımızı her zamanki gibi açacağımızı biliyor; ramazan ayının başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederek yurttaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum."