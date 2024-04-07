EBB Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Bursa Ufuk Spor'u mağlup ederek zirvedeki yerini korudu

TFF Kadınlar 3. Ligi 13. Grup'ta mücadele eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Bursa Ufuk Spor'u 5-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.
EBB Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadelesini sürdürüyor. 3. Lig 13. Grup'ta şampiyonluğun en iddialı ekiplerinden olan Eskişehir, ligin 11. haftasında Bursa deplasmanında Ufuk Spor ile karşılaştı. Rakibine karşı sergilediği üstün oyunu ardı ardına bulduğu gollerle süsleyen ekip, sahadan 5-1 galip ayrılarak lig zirvesindeki namağlup yerini korudu.
Büyükşehir, gelecek hafta deplasmanda Karşıyaka Koleji Spor Kulübü ile karşılaşacak.
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Batı Şeria'nın Cenin kentine ve kentteki mülteci kampına İsrail tarafından düzenlenen bombardıman ve silahlı saldırılarda 3 Filistinli öldürüldü. İsrail güçleri, Cenin'e insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 2 genci öldürdü ve 9 kişiyi yaraladı. Bir gencin ise gerçek mermilerle göğsünden vurularak öldürüldüğü bildirildi. İsrail birlikleri, Cenin'e ve Kabatiye kasabasına baskın düzenleyerek Filistinli militanlarla çatışmaya girdi. İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana 451'den fazla Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.
'Sürdürülebilir Yaşam Mümkün Mü?' konulu konferansta konuşan Güven İslamoğlu iklim krizi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak özellikle tüketim alışkanlıkları konusunda uyarılarda bulundu.
İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala 'seçim ve sandık güvenliği'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, baroda bir kriz masası oluşturduklarını ve avukatların sandıkta olumsuzlukları önlemek için hazır olacaklarını belirtti. Yurttaşlara sandığa gitmeleri çağrısında bulunan Yılmaz, seçmenin oyuna ve sandığına sahip çıkması gerektiğini vurguladı.
Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, genişletilmiş ve siyaset üstü bir ittifak oluşturarak halka güçlü bir seçenek sunduklarını belirterek, Bodrum'un su sorununu çözmek için denizden su arıtma sistemini devreye sokacaklarını açıkladı.
31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günlere kala Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında İl Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü de hazır bulundu.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Hacıishak ve İnönü Mahalleleri'nde vatandaşlarla buluşarak seçim çalışmalarına devam etti. Başkan Dutlulu, Akhisar halkının desteğiyle seçimi kazanacaklarını belirtti ve yaptıkları hizmetleri anlattı. Ayrıca, diğer siyasi partilere de saygı duyduklarını ve Akhisar ittifakıyla birlikte tüm Akhisarlılara seslendiklerini ifade etti.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kurulan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinin tam kapasiteye ulaşması halinde İç Anadolu'nun cazibe merkezi olacağı belirtildi. Bölgede yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım, 400 milyon dolarlık toplam ciro ve 200 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor. Organize sanayi bölgesinde faaliyete geçen 2 firma şu anda 199 kişiye istihdam sağlıyor.
AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Ferizli ilçesinde Gölkent Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Kocacık, halk buluşmasında vatandaşlara hitap ederek, AK Parti'nin halkın arasında olduğunu ve Ferizli'ye daha fazla hizmet getirmek için çalışacaklarını belirtti. Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ise geçmiş dönemde verdikleri sözleri yerine getirdiklerini ve çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.
MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Ulaş ilçesinde Belediye Başkanı ve adayı Turan İlbey tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Özyürek, ramazan ayının İslam alemine hayırlar getirmesini diledi ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partisine destek istedi. Programa, MHP Sivas İl Başkanı Hakan Uygun, bazı siyasi partilerin ilçe başkanları ve partililer katıldı.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kurulan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi, tam kapasiteye ulaştığında İç Anadolu'nun cazibe merkezi olacak. Bölgede 33 firma ile yatırım anlaşması yapıldı ve 10 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Ayrıca 200 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.
31 Mart yerel seçimleri öncesinde Türkiye İttifak Partisi Tokat İl Başkanlığı, Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu'na destek açıklaması yaptı.
Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, belediye çalışanlarının işlerini kaybedecekleri iddialarına yanıt verdi. Alp, çalışanlara seslenerek gönül kırmaya değil, hizmet etmeye geldiğini belirtti. Ayrıca, mevcut yönetimin çalışanları korkutmaya ve baskı kurmaya devam ettiği iddialarını da reddetti. Alp, belediye çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi için çalışmalarının olduğunu da söyledi.
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