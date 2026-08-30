Ebeveyn Kaybı Yaşamış Çocuklar İçin Çalışmalar - Son Dakika
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Ebeveyn Kaybı Yaşamış Çocuklar İçin Çalışmalar

Ebeveyn Kaybı Yaşamış Çocuklar İçin Çalışmalar
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Bilecik'te ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar için destek projeleri planlandı ve toplantı gerçekleştirildi.

Bilecik'te ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar için çalışmalar planlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik yürütülecek çalışmaların planlanması amacıyla toplantı gerçekleştirildi. İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Müdürlüğü Çocuk Birimi personeli ile Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi ve Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Ebeveyn Kaybı Çocuk Birimi personeli katıldı. "Ebeveyn Kaybı Yaşamış Çocuklara Yönelik Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması" Projesi kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, çocuklara yönelik düzenlenecek etkinlikler ve yürütülecek çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca çocukların sosyal, duygusal ve psikolojik gelişimlerinin desteklenmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirilirken, sunulan hizmetlerin daha etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın ihtiyaçlarını merkeze alan, onların sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen çalışmalar büyük önem taşıyor. Ebeveyn kaybı yaşamış çocuklarımızın kendilerini güvende ve değerli hissetmelerini sağlayacak hizmetleri daha etkin şekilde yürütmek için kurumlarımız arasındaki iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ebeveyn Kaybı Yaşamış Çocuklar İçin Çalışmalar - Son Dakika

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