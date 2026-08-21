Ecenur'un İyilik Projesi: 1 Ton Mavi Kapak - Son Dakika
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Ecenur'un İyilik Projesi: 1 Ton Mavi Kapak

Ecenur\'un İyilik Projesi: 1 Ton Mavi Kapak
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Depremzedelere destek amacıyla 1 ton mavi kapak toplayan Ecenur, tekerlekli sandalye bağışladı.

Deprem sebebiyle Hatay'da evleri yıkılan ve ailesiyle birlikte Eskişehir'e göç etmek zorunda kalan 11 yaşındaki Ecenur İnci Olgun, memleketindeki depremzedelere destek olmak için 1 ton mavi kapak topladı. Olgun'un topladığı kapaklar sayesinde alınan tekerlekli sandalye, kendisiyle yaşıt olan engelli ve depremzede bir erkek çocuğuna bağışlandı.

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde iki büyük deprem meydana gelmişti. 'Asrın Felaketi' olarak hafızalara kazınan afet, 11 ilde büyük bir yıkıma ve on binlerce can kaybına yol açmıştı. Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ve evleri yıkılan Ecenur İnci Olgun, ailesiyle birlikte Eskişehir'e göç etmek zorunda kalmıştı.

Kendisi ile aynı yaşta olan depremzede çocuğa tekerlekli sandalye bağışladı

Şu anda 11 yaşında olan ve Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Olgun, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi engelli insanlar için kendi imkanlarıyla bir iyilik kampanyası başlattı. Depremzedelere tekerlekli sandalye almak amacıyla mavi kapak toplayan küçük kıza okuduğu okulun yönetimi, öğretmenleri ve sınıf arkadaşları da destek oldu. Ecenur İnci Olgun'un kampanyası sayesinde yaklaşık 1 ton mavi kapak toplanırken, 2 adet tekerlekli sandalye temin edildi. Annesiyle birlikte geçtiğimiz günlerde Hatay'a giden Olgun, bu sandalyelerden birisini kendisi ile aynı yaşta olan engelli ve depremzede bir erkek çocuğuna bağışladı.

"Tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibine teslim ederken çok mutlu oldum, heyecanlandım"

Yürüttüğü iyilik kampanyasının detaylarını anlatan Ecenur İnci Olgun, "Dönemin başından bu yana 500 kilogram mavi kapak toplamıştık. Daha sonrasında, 1 ton mavi kapağa ulaşmayı başardık. Topladığımız kapaklar sayesinde 2 adet tekerlekli sandalyeye sahip olduk. Benim yaşımdaki bir çocuğa tekerlekli sandalye verdik. Bir hastalığı varmış, tedavi süreci esnasında depremi yaşamış. Depremden sonra tedavi edilemediği için yürüyememeye başlamış. Tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibine teslim ederken çok mutlu oldum, heyecanlandım" dedi.

Olgun, tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmaya çalışırken, yaşlı ve orta yaşlı büyüklerin daha çok ihtiyacı olduğunu fark ettiklerini söyledi. Bu sebeple onlar için de tekerlekli sandalye temin edebilmek amacıyla kampanyasını sürdürmeyi planladığını ifade eden Ecenur İnci Olgun, ikinci tekerlekli sandalyenin hala ellerinde olduğunu, ihtiyacı olan kişilerin kendileri ile iletişime geçebileceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ecenur'un İyilik Projesi: 1 Ton Mavi Kapak - Son Dakika

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