Adıyaman\'da Eczacı Abdulhamit Ünsal Milli Mücadele Parkı açıldı

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Adıyaman Belediyesi tarafından Altınşehir Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve milli mücadele ruhunu yaşatacak olan Eczacı Abdulhamit Ünsal Milli Mücadele Parkının açılış töreni gerçekleştirildi.

Vatanın bölünmez bütünlüğünü sağlayan milli mücadele ruhunu yansıtmayı ve şehre tarihi doku kazandırmayı hedefleyerek yapımı tamamlanan Eczacı Abdulhamit Ünsal Milli Mücadele Parkının içerisinde, diorama resim alanı, 4 kişilik sinema alanına sahip olan müze alanı şeklinde planlanmıştır.

Bunun yanı sıra içerisinde yürüyüş yolu, kafe, otopark, tabyalar, büyük ve küçük savaş topları, Seyit Onbaşı Heykeli, Conk Bayırı Atatürk Anıtı, 57. Alay Anıtı, Şehitlik Rölyefi ve Şehitler Abidesi'nin ölçeklendirilmiş tasvirleri, bitkisel düzenleme, mescit bulunmakta.

Yoğun çalışma temposu sonucu yapımı tamamlanan parkın açılış töreni düzenlendi.

Düzenlenen açılış törenine Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Eczacı Abdulhamit Ünsal'ın ailesi, STK Temsilcileri, Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşması yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Bu parkımız yaklaşık 5 dönümlük bir alan, amacımız hem Çanakkale ruhunu yansıtsın hem de Türk, Kürt, Çerkez, Arap birlikte bu vatan için bu bayrak için bu topraklar için canını feda edecek milyonlarca insanın olduğunu ve bizim birlikteliğimizin simgesini yansıtsın. Burada 250 küsur ağacımız var bunlarda Çanakkale'de şehit olan Adıyamanlı kardeşlerimizi temsil edecek birer anı olacaktır. Burası hem park hem de müze olacak şekilde planlandı. Tekrar emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kılınç'ın konuşmasının ardından Eczacı Abdulhamit Ünsal Parkının açılışı dualar eşliğinde gerçekleştirildi. - ADIYAMAN