Eczacıbaşı Topluluğu'ndan kayıp helikoptere ilişkin açıklama - Son Dakika
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Eczacıbaşı Topluluğu'ndan kayıp helikoptere ilişkin açıklama

10.06.2022 09:31
Eczacıbaşı Topluluğu'ndan kayıp helikoptere ilişkin açıklama

Eczacıbaşı Topluluğu'ndan kayıp helikoptere ilişkin açıklama geldi.

Eczacıbaşı Topluluğu'ndan kayıp helikoptere ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşundan dört kişinin fuar için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamadığı belirtildi.

Eczacıbaşı Topluluğu'ndan kayıp helikoptere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan dört arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır. İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca'dan Treviso'ya gitmek üzere havalandığı, ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir. İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. Olayın duyulmasının ardından, başta Dışişleri Bakanlığımız ve İtalya'da görev yapan diplomatlarımız olmak üzere, İtalya'daki ilgili resmi ve sivil otoriteler ile temasa geçilerek, Türkiye ve İtalya'daki ekiplerimiz tarafından konu yakından takip edilmektedir. En kısa zamanda iyi haber almak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Eczacıbaşı Topluluğu, İtalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eczacıbaşı Topluluğu'ndan kayıp helikoptere ilişkin açıklama - Son Dakika

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