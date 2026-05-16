Edebük\'te 32 Yıl Önce Şehit Edilen 9 Sivil Anıldı

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Edebük köyünde, 15 Mayıs 1994 tarihinde bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 9 sivil vatandaş, şehadetlerinin 32. yılında düzenlenen programla anıldı.
Anma programına Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.
Program, Edebük köyünde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunmasıyla başladı. Ardından Edebük Köyü Şehitliği ziyaret edilerek şehitler için dualar edildi.
Dua programının ardından anma etkinliği sona erdi. - ERZİNCAN
