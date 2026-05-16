Edebük'te 32 Yıl Önce Şehit Edilen 9 Sivil Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edebük'te 32 Yıl Önce Şehit Edilen 9 Sivil Anıldı

Edebük\'te 32 Yıl Önce Şehit Edilen 9 Sivil Anıldı
16.05.2026 08:01  Güncelleme: 08:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Edebük köyünde, 15 Mayıs 1994 tarihinde bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 9 sivil vatandaş, şehadetlerinin 32. yılında düzenlenen programla anıldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Edebük köyünde, 15 Mayıs 1994 tarihinde bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 9 sivil vatandaş, şehadetlerinin 32. yılında düzenlenen programla anıldı.

Anma programına Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Program, Edebük köyünde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunmasıyla başladı. Ardından Edebük Köyü Şehitliği ziyaret edilerek şehitler için dualar edildi.

Dua programının ardından anma etkinliği sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edebük'te 32 Yıl Önce Şehit Edilen 9 Sivil Anıldı - Son Dakika

TBMM’deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu TBMM'deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz
Jose Mourinho’dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi
Sinem’in katilinden mahkemede kan donduran ifade Mahkeme acımadı Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor Fener’e leblebi gibi gol atan forvet Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet
Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katıldı Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldı

15:28
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu
14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:23
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı Vahşeti “Tatildeyim“ mesajı ortaya çıkardı
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 15:31:23. #7.13#
SON DAKİKA: Edebük'te 32 Yıl Önce Şehit Edilen 9 Sivil Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.