Edirne Belediyesi İmar Müdürü ve Meclis Üyesi Gözaltında.

20.02.2026 21:20  Güncelleme: 10:29
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, belediyenin imar müdürü ve bir meclis üyesinin gözaltına alınması hakkında açıklamalarda bulundu. Gencan, dosyada gizlilik kararı bulunduğunu ve sürecin şeffaf bir şekilde yönetileceğini belirtti.

(EDİRNE) - Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Belediyesi İmar Müdürü ve meclis üyesinin gözaltına alınması hakkında açıklamada bulundu. Gencan, "Dosyada da gizlilik kararı olması itibariyle şu anda somut bir herhangi bilgimiz yok. Bu anlamda Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgilendirme evrakı dışında belediyemizden herhangi bir evrak talebi söz konusu olmadı. Biz devam eden süreç içerisinde Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ve hukuki süreç neyi gerektiriyorsa bu anlamda iş birliği içerisinde süreci doğru ve sağlıklı yönetilmesi adına da elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz" dedi.

Yaklaşık 6 ay süren çalışma kapsamında polis ekipleri bu sabah Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale'de 14 adrese düzenlediği operasyon ile Edirne Belediyesi İmar Müdürü D.A., belediye meclis üyesi N.M., iş yeri ortakları H.K., A.O., Edirne adliyesi çalışanları E.E.K. ve U.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 11 kişiyi 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak', 'Dosya gizliliğini ihlal' ve 'Rüşvet' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gencan, belediyeye konuyla ilgili bir bilgilendirme olmadığını, dosyada Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilgilendirme yapıldığı takdirde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Gencan, şunları kaydetti:

"Gelecek olan bilgi ve belgeleri bekliyoruz"

"Öncelikle sabah saatlerinde bizim de bilgimiz oldu. Şu ana kadar Edirne Belediyesi'ne bugün tarihi itibariyle sadece Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan gözaltı işlemleriyle ilgili bir bilgilendirme evrakı geldi. Gelen evrakta bir çalışanımız ve bir meclis üyemizle ilgiliydi. Dosyada da gizlilik kararı olması itibariyle şu anda somut bir herhangi bilgimiz yok. Bu anlamda Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgilendirme evrakı dışında da belediyemizden herhangi bir evrak talebi de söz konusu olmadı. Biz devam eden süreç içerisinde Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ve hukuki süreç neyi gerektiriyorsa bu anlamda iş birliği içerisinde süreci doğru ve sağlıklı yönetilmesi adına da elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz ama dediğim gibi dosyada şu an itibariyle gizlilik kararı olduğu için elimizde herhangi bir bilgi yok. Sadece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gelen bir bilgilendirme notu var."

"Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilgilendirme paylaşıldığı takdirde biz de kamuoyuyla paylaşacağız"

Önümüzdeki günlerde dosyada Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilgilendirme paylaşıldığı takdirde biz de kamuoyuyla paylaşacağız. Hem de sürecin doğru işletilmesi için titiz bir şekilde işletilmesi için de Edirne Belediyesi olarak her zaman yaptığımız gibi süreci şeffaf bir şekilde yöneteceğiz.  Bir takım bilgi kirlilikleri de var. Özellikle bunu ifade etmek istiyorum. Her zaman ifade ettiğimiz gibi masumiyet karesinin dikkate alınması gerekiyor. Bazı yayınlarda tutuklu sayılıyor belediyenin çalışanları vs. fazlaca sayılar ve farklı bilgiler veriliyor. Öncelikle bunlar doğru ve sağlıklı değil. Edirne Belediyesi'yle ilgili olan kısmı bir personelimiz ve bir de meclis üyemizle alakalı. Dolayısıyla biz bu anlamda dosyaya bilgi gelir gelmez ya da tarafımızdan talep edilen evraklar bize ulaştığı takdirde bunları da kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Kimsenin bundan herhangi bir endişesi olmasın. Biz her zaman şunu söylüyoruz Edirne Belediyesi olarak her zaman hukukun üstünlüğüne inanan ve şeffaf bir şekilde süreç yönetiyoruz. Böyle olmaya da devam edecek. O yüzden kamuoyuyla bu anlamda sağlıklı bilgi verebilmek adına biz de gelecek olan bilgi ve belgeleri bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

