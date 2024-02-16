Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu\'nu destekledi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, partililere seslenerek CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu'nun 31 Mart seçimlerinde desteklenmesi çağrısında bulundu. Gürkan, "Eğer ön seçim yapmazsak partimizin içindeki ayrışmaları, kırılmaları, küskünlükleri bir araya getirmenin başka hiçbir şansı yoktu. Hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve partiliye yakışan bir şekilde Şükrü Ciravoğlu'nun arkasında dimdik duracağız. 31 Martta tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını, o gönderdeki yerini sağlamlaştırarak ilelebet kalmasını sağlayacak" dedi.
CHP Edirne Merkez İlçe Başkalığı'nda bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Gürkan, CHP Edirne Belediye Başkan Adayının ön seçimle belirlenmesinin nedenine değindi. Gürkan, ön seçimin parti içinde ayrışmalara neden olmayacağını ifade etti. CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu da, anjiyo sırası ve sonrasında kendisine destek olanlara teşekkür etti.
"KÜSKÜNLÜKLERİ BİR ARAYA GETİRMENİN BAŞKA HİÇBİR ŞANSI YOKTU"
Gürkan, şunları kaydetti:
"Ben buradan bayrağı, bu koltuğu yine bir Cumhuriyet Halk Partiliye sevgili Şükrü Ciravoğlu'na devrederek ayrılacağım. Bununla onurlu, gururluyum. Çünkü eğer başka bir parti başka bayrak olursa bundan en çok ben üzülürüm. Görevi bırakmaya karar verdiğimde Samet Kahraman ile beraberdik. Bir an bile tereddüt etmedim. Çünkü Edirne'de atamayla değil, ön seçimle adayın belirlenmesi gerektiğini hem yerel siyaseti bilen birisi olarak hem de Edirne dinamiklerini bilen birisi olarak bir zorunluluk olarak gördüm. Niçin diyeceksiniz? Eğer ön seçim yapmazsak partimizin içindeki ayrışmaları, kırılmaları, küskünlükleri bir araya getirmenin başka hiçbir şansı yoktu. Hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve partiliye yakışan bir şekilde Şükrü Ciravoğlu'nun arkasında dimdik duracağız. 31 Martta tekrar Cumhuriyet Halk Partisinin bayrağını, o gönderdeki yerini sağlamlaştırarak ilelebet kalmasını sağlayacak."
"ÇALIŞMALARDA BULUŞMAK ÜZERE"
CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu, şunları söyledi:
"Pazartesi günü küçük bir rahatsızlık geçirdim. Daha önce hiçbir belirtisi olmayan hiçbir şekilde yaşamadığım kalp sorunu çıktı. Ani tansiyon düşmesi ve bulantıyla başlayan süreç devlet hastanesinde sonlandı. Bir anjiyo yapıldı, tek damar tıkalı çıktı, stent takıldı. Herkesin çok yoğun, partililerimizin ilgisi ve sevgisini gördüm. Çok çok teşekkür ediyorum. Hastane personeline de çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir şekilde süreci buraya getirdik. Arayan, soran, 'geçmiş olsun' diyen iyi dileklerini ileten herkese sonsuz teşekkür, çalışmalarda buluşmak üzere…"
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