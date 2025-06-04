Edirne Belediye Meclisi'nde Yurt Tahsisi Protesto Edildi - Son Dakika
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Yerel

Edirne Belediye Meclisi'nde Yurt Tahsisi Protesto Edildi

04.06.2025 17:25  Güncelleme: 20:04
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Edirne Belediye Meclisi'nin bir cemaate tahsis ettiği yurt yeri kararı, meclis toplantısında yapılan oylamayla kabul edildi. Protestocular, karara tepki göstererek meclisi protesto etti. Gergin anların yaşandığı toplantıda, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, eleştirilere yanıt verdi.

(EDİRNE) - Edirne Belediye Meclisinin haziran toplantısında bir cemaate tahsis edilen yurt yerinin görüşüldüğü maddenin oy birliği ile kabul edilmesi, meclisi izleyen demokratik kitle örgütü temsilcileri tarafından alkışlarla protesto edildi.

Bir cemaate tahsis edilen yurt yeri kentte gündem olmuş, bazı sivil toplum kuruluşları, yurt yerinin cemaate verilmesine itiraz etmişti.

Edirne Belediye Meclisinin ayın ilk toplantısında sivil toplum kuruluşlarının itirazı reddedildi. Meclis üyeleri ve bazı protestocular arasında gergin anlar da yaşandı. Bazı protestocular Başkan Filiz Gencan Akın'ı cesaretsizlikle suçladı. Akın, protestocuya, "Siz benim cesaretimi asla sorgulayamazsınız. Benim bu Edirne için yaptıklarımı siz sorgulayamazsınız" cevabını verdi.

"Beğenmeyenler gider davalarını açarlar"

Başkan Akın, toplantıda yaptığı açıklamada, karar verme sürecinde demokratik kitle örgütleriyle beraber hareket edildiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Almış olduğumuz kararlar doğrultusunda endişelerini bize ilettiler. Biz de kendilerine gerekçelerimizi açıkladık. Bu yönde itirazlarını sundular. Az önce meclisten geçirmiş olduğumuz karar İmar Komisyonu, Hukuk İşleri tarafından değerlendirildi ve itirazlar reddedildi. Bazı sivil toplum örgütlerimiz davalarını açtılar. Kararlarımızı alırken tamamen bağımsız ve hiçbir kişiye özel karar üretmeksizin kararlar veriyoruz. Bu kararlar birilerini üzebilir, birilerini sevindirebilir. Bizim için şahısların, kurumların bir değeri yok. Hukuk engeli yoksa komisyon kararını verir, meclis oylar. Ben protestoya hiçbir şey demiyorum. Protesto şubat ayında da belediyemizin önünde gerçekleşti. Bunu da saygıyla karşılıyorum. Buradaki hareket tarzını kesinlikle tasvip etmiyorum. Keşke paydaşlar burada kalsalardı, bizleri dinleselerdi. Kaldı ki, biz bu kararı üretirken şikayetlerini anlattıklarında da kendilerine gerekli cevapları verdik."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne Belediye Meclisi'nde Yurt Tahsisi Protesto Edildi - Son Dakika

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