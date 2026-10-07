Edirne Belediyesi Komisyonu taksi ve minibüs ücretlerine yüzde 15 zam kararı verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne Belediyesi Komisyonu taksi ve minibüs ücretlerine yüzde 15 zam kararı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Belediyesi Komisyonu taksi ve minibüs ücretlerine yüzde 15 zam kararı verdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu taksi ve minibüs ücretlerine yüzde 15 zam kararı verdi. Yeni tarifeyle taksi açılış ücreti 65 liradan 75 liraya, kilometre ücreti 40 liradan 46 liraya; minibüste öğrenci 28,5 lira, tam biniş 42 lira oldu.

(EDİRNE) - Edirne'de taksi ve minibüs ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı. Buna göre minibüslerde öğrenci ücreti 28,5 lira, tam biniş ücreti ise 42 lira olarak belirlendi.

Edirne Belediyesi Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıda, akaryakıt zamlarını gerekçe gösteren şoför esnafının zam talepleri değerlendirildi. Edirne Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu, taksi ve minibüs ücretlerine zam yapılmasına karar verdi.

Yeni tarifeye göre taksi açılış ücreti 65 liradan 75 liraya, kilometre ücreti 40 liradan 46 liraya yükseltildi. 100 metrelik birim mesafe ücreti 4,60 lira, dakika başına bekleme ücreti 8,5 lira, saatlik bekleme ücreti ise 510 lira olarak belirlendi. Yolculuk başına minimum ücret de 160 liradan 185 liraya çıkarıldı.

Minibüslerde elektronik kartla yapılan binişlerde öğrenci ücreti 28,5 lira, tam biniş ücreti ise 42 lira olarak belirlendi.

Kaynak: ANKA
Edirne BelediyesiYerel HaberlerEkonomiUlaşımGüncelYerelZamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Afrika ülkesinden Türkiye’ye karşı hamle İsrail’den yardım istediler Afrika ülkesinden Türkiye'ye karşı hamle! İsrail'den yardım istediler
Lisede pompalı tüfek paniği 15 yaşındaki öğrenci gözaltında Lisede pompalı tüfek paniği! 15 yaşındaki öğrenci gözaltında
18:12
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade vermeye başladı.
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade vermeye başladı.
17:48
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
17:14
Galatasaray’da 860 milyon euroluk borç çıkışı Dursun Özbek cevap verdi
Galatasaray'da 860 milyon euroluk borç çıkışı! Dursun Özbek cevap verdi
17:04
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
16:59
Hafız öğrencilere hakaret Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
Hafız öğrencilere hakaret! Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
16:42
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 18:17:02. #.0.3#
SON DAKİKA: Edirne Belediyesi Komisyonu taksi ve minibüs ücretlerine yüzde 15 zam kararı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei