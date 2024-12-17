Edirne Belediyesi'nden Temizlik Seferberliği

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(EDİRNE) - Edirne Belediyesi, 28 mahallede temizlik seferberliği başlattı. Farkındalık oluşturmak için çöp toplama seferberliğine katılan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "Biz Edirne Belediyesi olarak sorumluluktan kaçmıyoruz. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Ama vatandaşımızdan da bu konuda destek rica ediyoruz" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve beraberindekiler, Yeniimaret Mahallesinde farkındalık oluşturmak için çöp topladı. "Temiz Edirne, temiz gelecek" sloganıyla tüm mahalleli, sokaklarını temizledi. Edirne Belediyesi Kadın Ritim Grubu, temizlik öncesi katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"28 mahallemiz var. Bugün Yeniimaret Mahallemizden başlayalım istedik. Vatandaşlarımıza şunu gösterelim istedik. Biz Edirne Belediyesi olarak sorumluluktan kaçmıyoruz. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Ama vatandaşımızdan da bu konuda destek rica ediyoruz. 10'ar kişilik gruplarla arkadaşlarımız yaklaşık 10 gün içerisinde şehrin bütün sokak, mahallelerine girecekler. Vatandaşımız ne kadar hassas davranır ne kadar yanımızda olursa ne kadar bu sürece sahip çıkarsa tertemiz Edirne'yi birlikte inşa etmiş olacağız."

Yeniimaret Mahalle Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş da, "Tüm muhtarlarımız ve ben baya muzdaripiz. O yüzden annelerin evlatlarına evlerinde ilk öğreteceği şey yerlere çöp atmamak olsun. Çevremizi temiz tutalım. Okul bahçeleriniz çocuklarımız temiz tutsun. Yerlerde çöp olmasın. Temiz bir çevre diliyorum" diye konuştu.