Edirne Belediyesi'nden Temizlik Seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edirne Belediyesi'nden Temizlik Seferberliği

Geniş Video İzle

Edirne Belediyesi, 28 mahallede başlattığı temizlik seferberliğiyle çevre bilincine dikkat çekiyor. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, vatandaşlardan destek isterken, sokakların temizlenmesi için 10 gün boyunca çalışmalar yapılacağını duyurdu.

17.12.2024 16:31  Güncelleme: 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(EDİRNE) - Edirne Belediyesi, 28 mahallede temizlik seferberliği başlattı. Farkındalık oluşturmak için çöp toplama seferberliğine katılan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "Biz Edirne Belediyesi olarak sorumluluktan kaçmıyoruz. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Ama vatandaşımızdan da bu konuda destek rica ediyoruz" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve beraberindekiler, Yeniimaret Mahallesinde farkındalık oluşturmak için çöp topladı. "Temiz Edirne, temiz gelecek" sloganıyla tüm mahalleli, sokaklarını temizledi. Edirne Belediyesi Kadın Ritim Grubu, temizlik öncesi katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"28 mahallemiz var. Bugün Yeniimaret Mahallemizden başlayalım istedik. Vatandaşlarımıza şunu gösterelim istedik. Biz Edirne Belediyesi olarak sorumluluktan kaçmıyoruz. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Ama vatandaşımızdan da bu konuda destek rica ediyoruz. 10'ar kişilik gruplarla arkadaşlarımız yaklaşık 10 gün içerisinde şehrin bütün sokak, mahallelerine girecekler. Vatandaşımız ne kadar hassas davranır ne kadar yanımızda olursa ne kadar bu sürece sahip çıkarsa tertemiz Edirne'yi birlikte inşa etmiş olacağız."

Yeniimaret Mahalle Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş da, "Tüm muhtarlarımız ve ben baya muzdaripiz. O yüzden annelerin evlatlarına evlerinde ilk öğreteceği şey yerlere çöp atmamak olsun. Çevremizi temiz tutalım. Okul bahçeleriniz çocuklarımız temiz tutsun. Yerlerde çöp olmasın. Temiz bir çevre diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Filiz Gencan Akın, Edirne Belediyesi, Edirne Belediyesi, Yerel Yönetim, Belediye, Ekonomi, Edirne, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne Belediyesi'nden Temizlik Seferberliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:16 Gazze’de ateşkes an meselesi İsrail Başbakanı Netanyahu yarın Kahire’ye gidiyor Gazze'de ateşkes an meselesi! İsrail Başbakanı Netanyahu yarın Kahire'ye gidiyor
17:07 Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısı perşembe günü 11.30’da yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı perşembe günü 11.30'da yapılacak
16:02 Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övmesine Özgür Özel’den ilk yorum Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
15:54 Suriye Merkez Bankası’nın kasasındakiler ortaya çıktı Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı
22:33 Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?
22:11 Dışişleri Bakanı Fidan, AB ile Suriye ve Ukrayna Gelişmelerini Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, AB ile Suriye ve Ukrayna Gelişmelerini Görüştü
22:11 Mert Günok, takım arkadaşlarını yerden yere vurdu Mert Günok, takım arkadaşlarını yerden yere vurdu
22:03 Trabzonspor’dan devre arasında çok konuşulacak paylaşım Trabzonspor'dan devre arasında çok konuşulacak paylaşım
21:52 Felipe Melo’dan Fenerbahçelileri çıldırtan hareket Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtan hareket
21:48 ABD’de okula düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de okula düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti
21:32 Salih Uçan’dan olay yaratacak sözler Salih Uçan'dan olay yaratacak sözler
21:25 Artvin’de eğitime kar arası Artvin'de eğitime kar arası
21:25 SGK uzmanı kıdem tazminatı için net oran verdi SGK uzmanı kıdem tazminatı için net oran verdi
21:00 Beşiktaş, Adana Demirspor’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 17:54:01. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne Belediyesi'nden Temizlik Seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.