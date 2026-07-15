Edirne\'de 15 Temmuz\'da şehit kabirleri ziyaret edildi

Edirne'de 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü programları çerçevesinde il protokolü tarafından şehit kabirleri ziyaret edilerek çiçek bırakıldı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü çerçevesinde, Türkiye'nin tamamında olduğu gibi Edirne'de de çeşitli etkinlikler gerçekleşti. Edirne'deki etkinlikler şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle başladı. Şehit kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Şehit kabirlerini tek tek dolaşan Edirne Valisi Sezer, şehit aileleriyle sohbet ederek sabırlar diledi ve bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Şehit aileleri güçlükle ayakta durabildi ve duygu dolu anlar yaşandı. Devletin varlığı, birliği ve bekası için dualar edildi. Düzenlenen kabir ziyaretleri programı, yapılan duaların ardından sonra erdi.

Şehit kabirlerinin ziyaret programına Vali Sezer'in yanı sıra protokol üyeleri, kurum müdürleri, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı - EDİRNE