Edirne'de 16 Yaşındaki Kız Bıçaklandı

(EDİRNE) - Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Coni'yi okul bahçesinde bıçaklayarak öldürmekle suçlanan 15 yaşındaki E.A. hakkında 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Edirne Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde 5 Nisan'da hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 16 yaşındaki Gülden Coni'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemişti.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 15 yaşındaki E.A, polis ekiplerince gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından sorgulandığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamladı. E.A. hakkında düzenlenen iddianame, Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddanamede, E.A'nın Gülden'i 30 kez bıçakladığı, üç bıçak darbesinin öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. E.A, "tasarlayarak, canavarca his saikiyle öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak.