Edirne'de 2.530 Konut Kurası Çekildi

27.02.2026 18:05
Edirne'de 2.530 konutun hak sahipleri, Bakan Kurum'un katılımıyla yapılan kura ile belirlendi.

(EDİRNE) - Edirne'de toplam 2 bin 530 konutun hak sahibinin belirlenmesi için bugün Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Edirne'de toplam 2 bin 530 konutun hak sahibinin belirleneceği kura çekilişi, bugün Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle noter huzurunda yapıldı. Bakan Kurum, Edirne için ne kadar çalışılırsa çalışılsın az olacağını, Edirne'nin tarihi, tarımı, turizmiyle ve ticaretiyle Türkiye'nin geleceği olduğunu söyledi.

Bakan Kurum, 500 bin sosyal konut seferberliğinin Edirne ayağında 2 bin 530 aileye yeni konutlarının verilmesinin kura heyecanını yaşadığını ifade etti. Kurum, kurada konut çıkan tüm ailelere hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

"Edirne'miz için ne kadar çalışsak azdır"

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Bugün geldik burada hamdolsun bir kez daha Mimar Sinan'ın eseri Selimiye Camii'mizde cuma namazımızı kıldık. Yaptığımız işleri orada gezip gördük. Vatandaşlarımızla bir araya geldik. Şimdi de 500 bin sosyal konut seferberliğinin Edirne ayağında 2 bin 530 yeni konutumuzun kura heyecanını burada hep birlikte yaşıyoruz. Ben şimdiden yeni yuvalarına kavuşan buradaki güzel annelerimize, babalarımıza, yavrularımıza ve gençlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Şunu tüm kalbimle söylüyorum bu güzel şehir için Edirne'miz için ne yapsak azdır. Ne kadar çalışsak azdır. Çünkü burası tarihi, tarımı, turizmiyle, ticaretiyle ülkemizin, Türkiye'mizin geleceğidir. Türk milletinin gözbebeğidir. İstiyoruz ki Edirne'miz şanına yakışır biçimde güzel bir şehir olsun ve istikbalinde gençlerimiz güvenle yürüsün. Her sokağında bir Osmanlı izi görürsünüz, şefkati ve sevgiyi görürsünüz. İstiyoruz ki o sokaktaki devletimizin gücü kudreti tüm Türkiye'yi sarsın."

Kaynak: ANKA

