Edirne'de 25.05.25'te Düğün Yoğunluğu

Edirne'de çiftler "25.05.25" tarihinde nikah masasında yoğunluk oluşturdu

Nikah masasında unutulmaz tarih: 25.05.25

EDİRNE - Edirne'de "25.05.25" tarihinde evlenmek isteyen çiftler nikah salonunda yoğunluk oluşturdu.

Edirne'de 25 Mayıs 2025 tarihinin rakamsal uyumu nedeniyle nikah salonlarında yoğunluk yaşandı. Çiftler, "25.05.25" tarihini unutulmaz kılmak için evliliklerini bu özel günde resmileştirdi.

Edirne'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sabah saatlerinden itibaren evlendirme dairesine gelen çiftler, evlenmek için sıraya girdi. Gün boyunca 20 çiftin nikahı kıyıldı.

Nikah salonunda duygusal anlar yaşanırken, bazı çiftler arkadaşları ve yakınlarıyla bu özel günü kutladı. Çiftler, "25.05.25" tarihini hem kolay hatırlanabilir olması hem de sembolik anlamı nedeniyle tercih ettiklerini söyledi.

Yoğun talep nedeniyle nikah işlemleri gün boyu sürdü.

Nikah masasına oturan Can Çaylar ve İrem Dereli çifti 25.05.2025. tarihine gün buldukları için mutlu olduklarını belirtti.