Edirne'de, Balkan Pazarı Yarın Açılıyor

(EDİRNE) - Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Balkan Pazarı'nın yarın açılacağını belirterek, "Edirne esnafımızın kurasını gerçekleştirdik. Oldukça güzel geri bildirimler alıyoruz. Esnafımız oldukça mutlu" dedi.

?Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gencan, kura çekimleri sona eren Balkan Pazarı'nın yarın açılacağını söyledi. Gencan, şunları kaydetti:

"Balkan Pazarı bizim için çok kıymetli. Biz esnafımızın ve hemşerilerimizin adil bir sistemde hem Edirne Belediyesi'nin kontrolünde sağlıklı bir süreç yürütme gayretindeydik. Geçtiğimiz günlerde Edirne esnaflarımızın kurasını gerçekleştirdik. Oldukça güzel geri bildirimler alıyoruz. Esnafımız oldukça mutlu. Başvuruları tamamlanmış olan şehir dışından gelen esnaflarımızın da kuraları gerçekleşti. Biz hazırız. Kuraları tamamlayıp sözleşmeleri imzaladıktan sonra 1 Mayıs'ta pazarımıza tüm hemşerilerimizi bekliyoruz."