Edirne'de yüzmek için girdiği Meriç Nehri'nde boğulan 14 yaşındaki çocuk toprağa verildi.
Edirne'de dün serinlemek için girdiği Meriç Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ege İshak Karafidan'ın naaşı, bugün ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Karafidan'ın ailesi, yakınları ve mahalle sakinlerinin katıldığı cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. - EDİRNE
Son Dakika › Yerel › Edirne'de Boğulan Çocuk Toprağa Verildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?