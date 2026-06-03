Edirne'de Buğday Üreticilerinin Tepkisi - Son Dakika
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Edirne'de Buğday Üreticilerinin Tepkisi

03.06.2026 13:26
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Edirneli üretici Akgün, TMO'nun buğday alım fiyatını eleştirerek hükümeti gözden geçirmeye çağırdı.

(EDİRNE) - TMO'nun açıkladığı buğday alım fiyatına tepki gösteren Edirneli buğday üreticisi Erdal Akgün,"Devletimizi idare eden insanların bunu mutlaka gözden geçirmesi gerektiğine inanıyorum. Bu ezilme artık bizi una çevirdi. Un buğdaydan olur. Ama bizi eze eze en sonunda un yaptılar" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin makarnalık ve ekmeklik buğday için ton başına 16 bin 500 TL, arpada ise ton başına 12 bin 750 TL ödeme yapacağını açıklaması hububat üreticilerin tepkisine neden oldu. Üreticiler, girdi maliyetlerinde yüzde 100 dolayında artış olduğunu, TMO'nun belirlediği fiyatın ise ürün maliyetini karşılamadığını söyledi.

TMO'nun açıkladığı fiyata tepki gösteren Edirneli buğday üreticisi Erdal Akgün, "Bu yıl açıklanan buğday taban fiyatı, çiftçinin kalbine resmen bıçak dayamıştır. 85-86 liraya mazotun litresini alan, bu üreten insanlar 15-16 liraya buğdayını sattığında nasıl ayakta duracak diye bu devleti idare eden insanların düşünmesi gerektiğine inanıyorum. Devletimizi idare eden insanların bunu mutlaka gözden geçirmesi gerektiğine inanıyorum. Bu ezilme artık bizi una çevirdi. Un buğdaydan olur. Ama bizi eze eze en sonunda un yaptılar. Başta üreticisine bugüne kadar hiç sahip çıkmayan Ziraat Odaları Genel Başkanı'nı bir kere olsa, Allah rızası için göreve davet ediyorum. Bu iş böyle yürümez. Bütün dünya devletleri bu krizde üreticisine sahip çıkarken sahip çıkmayan tek ülke Türkiye olmasından dolayı üzüntümüz çok büyük" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Edirne, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Buğday Üreticilerinin Tepkisi - Son Dakika

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