Edirne\'de Bulgar turist sayısında azalma yaşanıyor

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(EDİRNE) - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, kente alışveriş için gelen Bulgar turist sayısında azalma olduğunu belirterek "Şehrimiz Bulgarlar için cazibe merkezidir. Şehrimizdeki mağazalar onları cezbetmektedir. Bu alışverişin böyle de devam edeceğini düşünüyorum, eylülden itibaren normalleşir" dedi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, bugün yaptığı açıklamada, kente alışveriş için gelen turist sayısında azalma olduğunu ifade etti. Gümrük kapılarındaki yoğunluk ve sıcak havadan dolayı Bulgar turistlerin kente alışverişe gelmediğini dile getiren Irmak, eylül ayında tekrar Edirne'ye alışverişe gelen Bulgar turist sayısında artış yaşanacağını kaydetti.

"Sıcaklar ve gümrükteki yoğunluk Bulgar vatandaşların şehrimize gelmesine bir miktar mani oldu"

Irmak, şunları söyledi:

"Komşu ülkelerden gelen turistlerde her sene bizim gurbetçilerimiz gelmeye başladığında azalmalar oluyor. Bu sene de mevsim itibarışya, aşırı sıcaklar hem gümrüklerdeki yoğunluk Bulgar vatandaşların şehrimize gelmesine bir miktar mani oldu. Şehrimiz Bulgarlar için cazibe merkezidir. Şehrimizdeki mağazalar onları cezbetmektedir. Bu alışverişin böyle de devam edeceğini düşünüyorum, eylülden itibaren normalleşir. Münferit olaylar her zaman yaşanır ama birinin başına hoş olmayan bir olay geldi diye bütün Bulgarlar gelmekten vazgeçmez."