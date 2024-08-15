Edirne'de çay fiyatı 10 liraya yükseldi

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(EDİRNE) - Edirne'de çay ocakları ve kıraathanelerde ince belli bardakta satılan çayın fiyatı 10 lira oldu. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, "Çay ocakları ve kahvehanelerde çay 7,5 liraydı, 10 lira oldu. Burada bir tezat var. Çiftçi bir kilo buğday satıp bir çay içemeyecek" dedi.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB) Yönetim Kurulu'nun dünkü toplantısında alınan kararla, kentte çay ocakları ve kıraathanelerde 7,5 liradan satılan çayın fiyatı 10 liraya çıkarıldı. EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, üreticinin bir kilogram buğday satarak bir bardak çay içemeyeceğini ifade etti.

"Burada bir tezat var"

Cingöz, bugün yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Edirne'de çay fiyatları dün yapmış olduğumuz toplantıyla beraber 10 TL oldu. Kafeteryalarda değil, sadece çay ocakları ve kahvehanelerde. Çünkü Tekirdağ ve Kırklareli'nde 10 TL yapıldı. Bizimkiler de talep etti. Biz de uygun gördük ve onayladık. 7,5 liraydı, 10 lira oldu. Burada bir tezat var. Çiftçi bir kilo buğday satıp bir çay içemeyecek. Daha önce arkadaşlarımız 10 TL talepte bulundular ama biz uygun görmedik. Bölgemizdeki diğer illerde o zaman çay 7,5 liraydı. Biz de 7,5 liranın aynen kalması yönünde karar verdik."