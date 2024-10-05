Edirne'de Çeltik Üreticileri Düşük Fiyatlardan Şikayetçi - Son Dakika
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Edirne'de Çeltik Üreticileri Düşük Fiyatlardan Şikayetçi

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Edirne'de çeltik hasadı sürerken, üreticiler Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı düşük fiyatlar ve yüksek maliyetler nedeniyle endişelerini dile getiriyor. Çiftçiler, fabrikaların çeltik alımında vadeli çalışmasının sorunlar yarattığını belirtiyor.

05.10.2024 14:19  Güncelleme: 14:27
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(EDİRNE) - Edirne'de çeltik üreticileri açıklanan fiyatın az olduğunu, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve pirinç fabrikalarının çeltiklerini vadeli aldıklarını söyledi. Edirne Belediye Meclis üyesi ve üretici İsmail Sancakçavuşu, "Bayram havasında geçecek olan hasat matem havasında sürüyor. Bu da bizi kara kara düşündürmeye başladı. Biz seneye ne yapacağız? Bu maliyet, giderlerle ve çiftçiye yönelik bu politikalarla bu işler kesinlikle olmaz. Fabrikacı da haklı, yüksek faiz politikasından, banka faizi ile mal almak istemeyen fabrikacı çiftçinin malını vadeli almak istiyor" dedi.

Edirne'de çeltik hasadı devam ediyor. Üreticiler TMO'nun çeltik fiyatını düşük açıkladığını, çiftçinin bankaya borçları olduğunu kaydetti. Üretici İsmail Sancakçavuşu, bazı fabrikaların 3 ay vadeli çeltik aldığını ifade etti. Sancakçavuşu, şunları söyledi:

"Ziraat Odalarının açıklamasına göre bir dönüm çeltik maliyeti ortalama 20 bin lira ve 20 TL olarak açıklanan çeltik fiyatı, çiftçi ne biçerse biçsin para kazanamayacak. Bayram havasında geçecek olan hasat matem havasında sürüyor. Bu da bizi kara kara düşündürmeye başladı. Biz seneye ne yapacağız? Bu maliyet, giderlerle ve çiftçiye yönelik bu politikalarla bu işler kesinlikle olmaz. Fabrikacı da haklı, yüksek faiz politikasından, banka faizi ile mal almak istemeyen fabrikacı çiftçinin malını vadeli almak istiyor."

"Fabrikalar stoklu çalışmak istemiyor"

Abdullah Sancakçavuşu ise "Verimlerimiz ortalama 600-700 kilogram civarında ama en büyük sıkıntımız yanlış tarım politikası, malımızı ürettik, satamıyoruz. Fabrikacı almıyor, almamasının sebebi yüksek faiz politikası. Hiçbir fabrikacı stoklu çalışmak istemiyor. Bizim malımızı da vadeli almak istiyor. Bunun vadesi de en az 3 ay, zaten çiftçi borçlu durumda malını satacak, 3 ay sonra parayı alacak. Banka zaten beklemiyor" dedi.

Edirne\'de Çeltik Üreticileri Düşük Fiyatlardan Şikayetçi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Çeltik Üreticileri Düşük Fiyatlardan Şikayetçi - Son Dakika

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