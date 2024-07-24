Edirne'de çıkan çatı yangınında sağlık personeli dumandan etkilenmemeleri için uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edirne'de çıkan çatı yangınında sağlık personeli dumandan etkilenmemeleri için uyardı

Edirne\'de çıkan çatı yangınında sağlık personeli dumandan etkilenmemeleri için uyardı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın sırasında sağlık personeli, çevrede toplanan kalabalığı dumandan etkilenmemeleri için uyardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

24.07.2024 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık personeli, çatı yangınını izleyenleri "Dumandan kaçın, zehirleneceksiniz" anonsuyla dağıttı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, 3 katlı bir evin çatısında çıkan yangın, mahalleliyi sokağa dökerken, sağlık ekipleri ise meraklı kalabalığı dumandan zehirlenmeden dağılmaları için anons yaptı.

Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Mahallesi 19 Kasım Caddesi Oya Sokak'ta bulunan 3 katlı bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Kalabalığın etrafta toplandığı yangına müdahale edilirken, bazı vatandaşlar yangın söndürme çalışmalarını cep telefonları ile video çekerken, bazı vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

"Dumandan kaçın, zehirleneceksiniz"

Etrafı kaplayan duman nedeniyle sağlık personeli, ambulanstan yaptığı anonsta "Dumandan kaçın, zehirleneceksiniz. Her taraf duman" diyerek dumandan etkilenmemeleri için meraklı kalabalığın dağılmasını istedi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Edirne, Keşan, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de çıkan çatı yangınında sağlık personeli dumandan etkilenmemeleri için uyardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:27 Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum
20:22 “El sıkışma polemiği“ alevleniyor Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı "El sıkışma polemiği" alevleniyor! Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı
18:47 Netanyahu, ABD’de hak ettiği gibi karşılandı Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler Netanyahu, ABD'de hak ettiği gibi karşılandı! Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler
18:45 AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı
17:29 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak
20:01 İngiliz polisinden skandal müdahale Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü İngiliz polisinden skandal müdahale! Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
18:14 Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı
17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
17:39 Galatasaray’da ayrılık Tete, Panathinaikos’a transfer oluyor Galatasaray'da ayrılık! Tete, Panathinaikos'a transfer oluyor
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
16:58 Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı
16:40 Erdoğan’ın sinyalinin ardından bakanlık harekete geçti: Gerekli adımlar atılacak Erdoğan'ın sinyalinin ardından bakanlık harekete geçti: Gerekli adımlar atılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 22:35:24. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de çıkan çatı yangınında sağlık personeli dumandan etkilenmemeleri için uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement