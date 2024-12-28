Edirne'de Çipli Kimlik Başvuruları İçin Hafta Sonu Mesaisi - Son Dakika
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Edirne'de Çipli Kimlik Başvuruları İçin Hafta Sonu Mesaisi

Edirne\'de Çipli Kimlik Başvuruları İçin Hafta Sonu Mesaisi

Edirne Nüfus Müdürlüğü, çipli kimlik kartı başvurularında hafta sonu hizmet veriyor.

28.12.2024 15:02
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Edirne İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, çipli kimlik kartı başvuruları için bugün 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Yeni çipli kimlik kartlarına geçiş sürecinin hızlandırılması amacıyla hafta sonu mesaisi yapan müdürlük, vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak için kapılarını açtı. Başvuru yapmak isteyenler, belirlenen saat aralığında müdürlüğe başvurarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Edirne'de halen kimliğini yenilememiş olan vatandaşlara yardımcı olmak için harekete geçen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, kimlik yenileme işlemleri için 2024 yılının son Cumartesi gününde 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet sağlıyor.

Birçok vatandaş yeni tip kimliğe geçse de hala değiştirmeyenler de var. 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle tapu müdürlükleri başta olmak üzere banka, noter gibi birçok kurumda eski tip kimlikle işlem gerçekleştirilemeyecek. Bu çerçevede 2024 yılının bitmesine sayılı günler kala hala yeni tip kimliğe geçmemiş olanlar soluğu nüfus müdürlüklerinde alıyor.

Yetkililer, başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlanması için gerekli tüm düzenlemelerin yapıldığını belirtti. Kimlik kartı başvurusu için vatandaşların biyometrik fotoğraf ve eski kimlik kartlarıyla birlikte müdürlüğe gelmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği uygulama, çipli kimlik kartlarına geçiş sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çipli kimlik kartı başvurusu için Vatandaşlardan Remzi Yıldız, "Artık her şeyin kolaylığı çıktı. Ödeme işlemlerini mobil bankacılık üzerinden yaptık. Postanenin kapalı olmasına rağmen paramızı yatırdık. Nüfus müdürlüklerimiz açık oldu. Muhtarlıklarımız paylaşmış gördük geldik. Biyometrik fotoğrafımızı çektirdik. Eski kimliğimizi getirip başvurumuzu yaptık. Uygulama çok iyi. Artık yıl sonu geldi yeni yıla yeni kimliklerle girilsin" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Çipli Kimlik Başvuruları İçin Hafta Sonu Mesaisi - Son Dakika

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