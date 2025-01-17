Edirne'de Devamsızlık 1300'den 30'a Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edirne'de Devamsızlık 1300'den 30'a Düştü

Geniş Video İzle

Edirne'de devamsızlık sayısı 1300'den 30'a düşerken, spor ve sanat projeleri ile öğrenciler kazandırıldı.

17.01.2025 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Sezer: " Edirne'de devamsızlık sayısı bin 300'den 30'a düştü"

"Edirne'de devamsızlık yapan öğrenciler spor ve sanatla okula kazandırıldı"

EDİRNE - Edirne'de 2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi karne heyecanı ve gelişim raporu ile sona erdi. Karne töreninde konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, kurdukları ekiplerle geçen yıl bin 300 olan devamsızlık sayısının 30 civarına düştüğünü belirterek, çocukların akademik başarısına kavuşmaları için örnek projeler yapıldığını söyledi.

Kent genelinde toplam 55 bin 188 öğrenci karne heyecanı yaşarken, okul öncesi ve birinci sınıflardaki 11 bin 222 öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde bu yıl ilk kez başlatılan uygulama çerçevesinde 'gelişim raporu' aldı.

Türkiye'de 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı.

Edirne'de Kadripaşa İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Edirne Valisi Yunus Sezer, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Vali Sezer, okulun girişinde öğrenciler tarafından karşılandı. Sınıfları dolaşan Vali Sezer ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, öğrencilere karnelerini ve gelişim raporlarını verdi.

"Edirne eğitimde gittikçe üzerine koyarak devam ediyor"

Edirne'nin eğitim-öğretim yönünden gittikçe üzerine koyarak devam ettiğini belirten Vali Yunus Sezer, hem akademik başarıda, hem sosyal sportif ve kültürel çalışmalarda bütün kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının el birliğiyle örnek projeler yapıldığını aktardı.

Dezavantajlı aileler başta olmak üzere hem eğitim konusunda, hem de başarı arttırma konusunda yoğun çalışmaları devam ettirdiklerini söyleyen Vali Sezer, "Önceliğimiz devamsızlık sorununu çözmekti. Kurmuş olduğumuz ekipler ile beraber geçen yıl 1300 olan devamsız öğrenci sayımız bu sene başında 800'dü. Şu anda 30 civarına inmiş durumda. Sürekli destekleyerek çocuklarımızın da akranları gibi, diğer sınıflardaki arkadaşları gibi akademik başarıya kavuşmaları için örnek projeler yapılıyor" dedi.

"Çocuklarımızı sportif olarak da destekliyoruz"

Çocukları sportif olarak da desteklediklerini söyleyen Vali Sezer, "9 binin üzerinde çocuğumuzu bu gün evinden ya da okulundan alıp spor tesislerimizde çeşitli branşlarda kurmuş olduğumuz mahalle kulüpleri okuldan spora programı ile beraber çocuklarımızın hem sosyal medyadan uzak durmaları, hem de boş zamanlarını daha iyi değerlendirebilmesi için çalışmaları devam ettiriyoruz" dedi.

İkinci dönemde de birçok projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Vali Sezer, Edirne'nin eğitimde örnek il olmasını istediklerini aktardı.

Bir Kahvenizi İçeriz Projesi çerçevesinde 10 bine yakın ailenin evlerinde ziyaret edildiğini belirten Vali Sezer, eksikliklerin giderildiğini ve bu projenin de çok önemli sonuçlarını aldıklarını ifade etti.

20 Ocak Pazartesi günü başlayacak Yarıyıl tatili 31 Ocak Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. 31 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında ara tatil yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 20 Haziran'da tamamlanacak.

Edirne\'de Devamsızlık 1300\'den 30\'a Düştü
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yunus Sezer, Edirne, Eğitim, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Devamsızlık 1300'den 30'a Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
23:48 Ünlü market zinciri halka arz ediliyor Ünlü market zinciri halka arz ediliyor
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
23:24 Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü
23:19 CHP’den Rıza Akpolat’a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı CHP'den Rıza Akpolat'a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı
22:56 Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti
22:55 İstanbul’da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33’ü hayatını kaybetti İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 17:15:58. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Devamsızlık 1300'den 30'a Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.