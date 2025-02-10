Edirne'de Gözaltılara Tepki

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(EDİRNE) - Edirne'de Birgün Gazetesi okurları, gazeteci Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Birgün Gazetesi Muhabiri Yaren Çolak, "Yolsuzluğu, haksızlığı, hukuksuzluğu korkusuzca yazan meslektaşlarımı 'akıl almaz gerekçelerle' gözaltına alıyorlar. Bu ve benzeri nedenlerle haklarında davalar açıyorlar, BirGün gibi Halk TV gibi gazeteleri bu yüzden hedef alarak ayakta duramaz hale getirmek istiyorlar" dedi.

Saraçlar Caddesi'nde toplanan Birgün okurları, ellerine aldıkları "Susturamazsınız" manşetli Birgün gazeteleriyle eylem yaptı. Basın açıklamasını Birgün Gazetesi Muhabiri Yaren Çolak okudu. Çolak, şunları kaydetti:

"Tüm baskılara rağmen mücadele arkadaşlarıyız"

"Yolsuzluğu, haksızlığı, hukuksuzluğu korkusuzca yazan meslektaşlarımı işte bu nedenle 'akıl almaz gerekçelerle' gözaltına alıyorlar. Bu ve benzeri nedenlerle haklarında davalar açıyorlar, BirGün gibi Halk TV gibi gazeteleri bu yüzden hedef alarak ayakta duramaz hale getirmek istiyorlar. Ancak gözden kaçırdıkları bir konu var. Bugün arkamdaki kalabalık dün Çağlayan adliyesindeydi, Vatan'daydı, ülkenin dört bir yanında sokaklardaydı. Hepsi korkusuz ve kararlıydı. Bugün AKP iktidarının sesini kısmak istediği üç meslektaşımın sesi BirGün okurlarıydı. Bugün susturulmak istenen gazetecilerin sesi yine kadınların, işçilerin, emekçilerin ve aydınlık yarınlara inananların sesi BirGün gazetesiydi. Haksız ve hukuksuzca gözaltına alınan gazetecilerin sesi yine korkusuz kalemlerdi. İşte onların tek adamla kurdukları Saray rejiminin karşısında böyle bir kalabalık böyle bir kararlılık var. Biz birbirimizin sesi ve tüm baskılara rağmen mücadele arkadaşlarıyız."