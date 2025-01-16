Edirne'de Gübre Fiyatlarına Tepki - Son Dakika
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Edirne'de Gübre Fiyatlarına Tepki

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Edirneli buğday üreticileri, artan gübre fiyatlarına karşı tepkilerini dile getiriyor.

16.01.2025 17:28
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(EDİRNE) - Edirneli buğday üreticileri, gübreye zam yapılmasına tepki gösterdi. Üretici Tamer Öztürk, "Şu an mecburen gübreyi atmak zorundayız. Fiyat da yükseliyor. Bunu düşük almamıza imkan yok. Bizim belirlediğimiz bir fiyat değil. Biz, 'Bu pahalı, bunu almayacağız da' diyemiyoruz, mecburuz" dedi.

Eski CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Kuzucu köyünde buğday üretimi yapan Tamer Öztürk ile bir araya geldi. Gaytancıoğlu, tarım girdi fiyatlarının yükselmesinin gıda enflasyonunu düşürmeyeceğini ifade etti. Üretici Öztürk ise gübrenin satış fiyatına toprağa atılacak süreçte ciddi zam yapıldığını söyledi.

"Girdi fiyatları arttığı sürece bu maliyetlere yansıyacak"

Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

" Türkiye'de gıda enflasyonu neden düşmüyor? En basit örneği burada. Bugünlerde üreticimiz topraklara gübre kullanacak ve en çok kullanılan gübre üre. Buğdaylar ekildi, yavaş yavaş da çıkmaya başladı. Bugünlerde de yağış var, öncesi üreticimiz tarlaya üre gübresi kullanacak. Nedense kullanmadığı zamanda gübrenin tonu 13 bin 500- 14 bin liraydı. Şimdi de 18 bin 500 liraya çıkmış. 'Artık tuzlukla atmaya başlayacağız' diyorsunuz. Bu şekilde gıda enflasyonu tabii ki de düşmez. Girdi fiyatları arttığı sürece bu maliyetlere yansıyacak ve ürün fiyatlarına yansıyacaktır"

"Gübreyi atmak zorundayız"

Üretici Tamer Öztürk de "Hocam şu an 18 bin lira. Bundan 1-2 ay önce kimse kullanmadığı için kimse para bağlamıyordu. Zaten para istesek de bağlayamıyoruz. Şu an mecburen gübreyi atmak zorundayız. Fiyat da yükseliyor. Bunu düşük almamıza imkan yok. Bizim belirlediğimiz bir fiyat değil. Biz, 'Bu pahalı, bunu almayacağız da' diyemiyoruz, mecburuz. Bu bir defaya mahsus atılacak gübre yaklaşık bir ay, 45 gün sonra yine atacağız" diye konuştu.

Edirne\'de Gübre Fiyatlarına Tepki
Kaynak: ANKA

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