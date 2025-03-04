Edirne'de Güvenlik Duvarı Projesi

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(EDİRNE) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Yunanistan sınırına başlangıç aşamasında 8,5 kilometre uzunluğunda güvenlik duvarı yapılacağını belirterek, "Fiziki duvarlar, çitler yapılacak. Sadece devriye yollarımız vardı. Devriye yollarını tamamladık ve Doğu illerinde olduğu gibi fiziki belli oranda çit, duvar yapımının bu sene ihalesini yaptık" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, güvenlik ve asayiş toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin batısına ilk defa fiziki güvenlik duvarı yapılacağını belirten Sezer, doğu illerinde olduğu gibi fiziki çit, duvar yapımının ihalesinin tamamlandığını bildirdi.

"Tüm sınır, ileriki dönemlerde..."

Vali Sezer, şöyle konuştu:

"Hudut hattında 325 kilometrelik yolların iyileştirilmesi, yapımıyla ilgili çalışmaları geçen yıl eylül ayında bitirmiştik. Bu sene hem elektro optik kulelerin yapılması hem diğer tedbirlerin alınması çalışmalarını, İçişleri Bakanlığımızın hem Savunma Bakanlığımızın destekleriyle devam ettiriyoruz. Bu sene batı sınırında ilk fiziki güvenlik tedbirlerini gerçekleştireceğiz. Fiziki duvarlar, çitler yapılacak. Sadece devriye yollarımız vardı. Devriye yollarını tamamladık ve doğu illerinde olduğu gibi fiziki, belli oranda çit, duvar yapımının da bu sene ihalesini yaptık. Onlar da devam ediyor. Batı sınırında da ilk kez fiziki güvenlik tedbirlerini sınırda almış olacağız. Biraz ödenek durumuna bağlı ama 8,5 kilometre civarında, daha başlangıç aşamasında. Tüm sınır, ileriki dönemlerde belki ama ben çalışmanın başladığının altını çizeyim. İçişleri Bakanlığımızın destekleriyle, Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle devam eden bir çalışma şu an. Yunanistan sınırından başladık. İleriki dönemde duruma göre devam edecek gibiyiz."