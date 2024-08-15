Edirne'de İşletmeye Fahiş Fiyat Cezası

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(EDİRNE) - Edirne'de bir işletmeye "fahiş fiyat" uyguladığı gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı tarafından 1 milyon TL para cezası kesileceği bildirildi.

Bir gurbetçi, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bulunan bir işletmeden aldığı sim karta 2 bin 500 TL ödemesinin ardından şikayetini sosyal medyadan duyurdu. Bunun üzerine harekete geçen Bakanlık yetkilileri, iş yerine 1 milyon TL ceza kesileceğini duyurdu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşımızın Edirne'deki bir dinleme tesisinden yaptığı alışverişte, aldığı ürünün 3 katına satıldığını sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla duyurması üzerine Edirne Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından söz konusu işletmede gerekli denetimler yapılmıştır" dedi.

Gürcan açıklamasında, şunları kaydetti:

"Denetimler sonucunda; 14 Ağustos 2024 tarihinde bir dinlenme tesisine, 6585 sayılı Kanun kapsamında yapılan HFA denetiminde, işletmeye sim kart satışı nedeniyle 14 ürün hakkında tutanak düzenlenerek 7 günlük savunma süresi verilmiştir. Aynı gün işletmeye ait markette 6502 sayılı Kanun kapsamında yapılan denetimde, 35 ürün hakkında fiyat etiketi aykırılığı nedeniyle tutanak düzenlenmiş olup, 77 bin TL idari para cezası uygulanacaktır. Diğer taraftan; aynı işletme nezdinde Edirne Ticaret İl Müdürlüğünce 6585 sayılı Kanun kapsamında 16 Temmuz 2024 tarihinde yapılan HFA denetimi sonuçlarının incelenmesi neticesinde 6585 sayılı Kanuna aykırılık nedeniyle ilgili işletmeye 79 bin 230 TL idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca Fahiş Fiyat Kurulu'nda işlem yapılarak 1 milyon TL ceza kesilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, fahiş fiyatla mücadele noktasında fahiş fiyat ve etiket denetimlerimizi titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz."