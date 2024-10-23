Edirne'de Kahve Fiyatları Artıyor - Son Dakika
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Edirne'de Kahve Fiyatları Artıyor

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Edirne'de Türk kahvesinin kilosu 560 liraya yükseldi, esnaf zamların alım gücünü etkilediğinden şikayetçi.

23.10.2024 16:40
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(EDİRNE) - Edirne'de son zamlarla 100 gram çekilmiş Türk kahvesi 56 liradan satılıyor. Esnaf Ahmet Çakır, "Piyasada ekonomik durum belli, bize her hafta ya da 10 günde bir zam geliyor. Yurt dışına dayalı bir ürün olduğu için doların hareketliliği, mevsimler hareketlilikler olsun. Sürekli bize zam geliyor" dedi.

Esnaf Ahmet Çakır, toptancıların her hafta Türk kahvesinin kilogram satış fiyatına zam yaptığını, vatandaşların ise alım gücünün azaldığını söyledi. Kahvenin kilosunu 40 liradan sattığı günleri hatırladığını kaydeden Çakır, şimdi kahvenin kilosunu 560 liradan sattığını, 600 liraya satan esnafın olduğunu dile getirdi.

"Sürekli yukarıyı gösteren bir ürün"

Çakır, şunları söyledi:

"Piyasada ekonomik durum belli, bize her hafta ya da 10 günde bir zam geliyor. Yurt dışına dayalı bir ürün olduğu için doların hareketliliği, mevsimler hareketlilikler olsun. Sürekli bize zam geliyor. Aynı zammı perakende de müşterimize yansıtamasak da ister istemez etkiliyor. Ben işe başladığımda 40 liraydı kahvenin kilosu, şu anda kilosu 560 lira. Burası rekabetin olduğu yer, 4-5 kahvecinin oldu yer. Başka yerlerde kilosu 600 lira ve üzerinde satılıyor. Sürekli yukarıyı gösteren bir ürün. Ben 2010 yılından beri kahve işiyle uğraşıyorum. Toptancıların doyumsuzluğundan diyebiliriz. Dolar 10-20 cent çıktığı zaman hemen üzerine 10 lira koyuyorlar. Mevsimsel değişiklik, üretim azlığı, talebin çokluğundan, kahve daha göz önünde bir ürün oldu. Her yerde var, önceden bir iki fincan kahve içilirken şimdi sabah kahveyle başlanıp gün boyu içiliyor.

"Önceden 10 tane alıyordu, şimdi 1-2 tane alıyor"

Biz ufak esnafız, 100-250 gram paketler halinde satıyoruz. Fiyat arttıkça talep düşüyor. Daha önce İstanbul'dan gelen yerli turistler bizi etkiliyordu. Edirne'de Bulgar turist var. O zaman İstanbul'dan gelenler aromalı Türk kahvelerinden alabiliyordu. 15 liraya sattığım zamanları hatırlıyorum. Adam mesela 10 tane alıyordu. Şimdi 1-2 tane alıyor. Şimdi o paketi 100 liraya satıyoruz. 3-4 kişiye alması lazım, ondan dolayı bizi etkiliyor. İnsanlar önceden daha fazla hediye götürebiliyordu. İnsanlar bir birlerine gelip gitmeyi azalttı. Misafirlik olacak ki çay, kahve içilsin. Bu tek başına içilen bir ürün değil. İnsanlar bir birlerine ne kadar gel, git yaparsa onunla alakalı bir şey."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Kahve Fiyatları Artıyor - Son Dakika

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