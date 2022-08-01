Edirne'de bazı adaylar dakikalar kala sınava yetişti - Son Dakika
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Edirne'de bazı adaylar dakikalar kala sınava yetişti

01.08.2022 01:15
Edirne'de bazı adaylar dakikalar kala sınava yetişti

Edirne'de Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan bazı adaylar, trafikten dolayı araçlardan inip koşarak dakikalar kala sınava yetişti.

Edirne'de Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan bazı adaylar, trafikten dolayı araçlardan inip koşarak dakikalar kala sınava yetişti.

Edirne'de KPSS'ye giren adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınavın yapılacağı merkezlerin yolunu tuttu. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde sınava giren adaylar da saat 10.15'te başlayan oturum öncesi okul önünde hazır bulundu. Trafik yoğunluğundan dolayı sınava yetişmeye çalışan adaylar araçlardan inip koşarak dakikalar kala sınava yetişti. Bazı adayların yardımına ise çevredeki vatandaşlar yetişti. Kimisi motosikletinin arkasına, kimisi ise aracına alarak sınava yetişemeyecek adaylara yardım etti. Geç kalan adaylar ise kapıdan dönmek zorunda kaldı. Sınavın genel kültür ve genel yetenekten oluşan sabah oturumunun başlamasıyla adaylar 130 dakika süre boyunca ter döktü.

"Son 1 dakika kala yetiştim"

Sınava son 1 dakika kala yetişen Berna Nur Yılmaz, sınava yetişme konusunda sıkıntı yaşadığını söyledi. Sınava yetişmek için koştuğu sırada vatandaşlardan birisinin arabasıyla kendisini sınava yetiştirdiğini belirten Yılmaz, vatandaşlara birleşip sınava gitme çağrısı yaptı.

Sınavın zorlayıcı olduğunu belirten Elif Dingil ise, en çok Türkçe sorularında zorlandığını ve çok zaman geçirdiğini aktardı.

"Çalışan için kolaydı"

Sınava çalışmadan girdiğini ve bu yüzden zorlandığını söyleyen Fatma Nur Demir, çalışan için gayet kolay bir sınav olduğu ifade etti.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) oturumu ise 6-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. - EDİRNE

YORUMLAR
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Edirne'de bazı adaylar dakikalar kala sınava yetişti Edirne'de bazı adaylar dakikalar kala sınava yetişti SELFİE YAPARKEN SINAVI KAÇIRIYORDU SELFİE YAPARKEN SINAVI KAÇIRIYORDU
Kaynak: İHA

Trakya Üniversitesi, Edirne, KPSS, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de bazı adaylar dakikalar kala sınava yetişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de bazı adaylar dakikalar kala sınava yetişti - Son Dakika
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