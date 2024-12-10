Edirne'de Kuru Yemiş Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Yerel

Edirne'de Kuru Yemiş Fiyatları Yükseldi

Edirne'de lüks karışık kuru yemişin kilosu 500 liraya ulaştı; esnaf, Bulgar turistlerin önemine vurgu yaptı.

10.12.2024 19:16
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(EDİRNE) - Edirne'de yılbaşına sayılı günler kala kuru yemiş fiyatları da zamlandı. Lüks karışık kuru yemişin kilosu 500 liraya kadar yükseldi. Kuruyemişçi esnaf Okan Çakıcı, "Bulgarlar geldiği için burada duruyoruz. Bulgarlar gelmese şu anda bu çarşıya Edirneli vatandaşın çıkma gibi bir amacı dahi olmaz. Bütün dükkanlar kapanır. Işıklar söner, sokakta insan kalmaz" dedi.

Edirne'de lüks karışık kuru yemişin kilosu, 500 liraya kadar çıktı. Dükkanının Bulgar turistler için açık kaldığını kaydeden esnaf Okan Çakıcı, şunları söyledi:

"Bulgarlar geldiği için burada duruyoruz"

"Bu sene fiyatların artışından dolayı yılbaşı ile ilgili plan kurmuyoruz. Normalde bu zamanlarda yılbaşı alışverişinin başlaması lazım ama hiçbir şey yok. Olacağını da sanmıyorum. Biz kendimiz bile eve götürmekte tedirgin oluyoruz. Millet nasıl gelip alacak. Bilmiyorum, ucuz karışık yapılırsa belki gelip alırlar. İnsanlar onu da beğenmiyor. Sonuç itibarıyla senede bir gün kuru yemiş yiyecek. Adam onun da iyisini yiyemiyor. İyi bir karışık alacak adam 500 TL vermesi gerekiyor. Biz 400 liralarda tutmaya çalışıyoruz ama ona göre ne kadar ekmek o kadar köfte. 500 liralık karışık satmaya kalksak olmuyor. 400 liraya satıyoruz en azından yarım kilo alırlar umudu var. Biz Edirne esnafı olarak biraz şanslıyız. Bulgarlar geldiği için burada duruyoruz. Bulgarlar gelmese şu anda bu çarşıya Edirneli vatandaşın çıkma gibi bir amacı dahi olmaz. Bütün dükkanlar kapanır. Işıklar söner, sokakta insan kalmaz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Kuru Yemiş Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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