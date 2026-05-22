Edirne'de Maden İşçileri Eylemde

(EDİRNE) - Edirne Uzunköprü'de faaliyet gösteren Kiremitçiler Group bünyesinde çalışan yaklaşık 350 maden işçisi, "aylardır ödenmeyen maaş, mesai ve tazminat" hakları için eylem başlattı. Konkordato sürecinde muhatap bulamadıklarını söyleyen işçiler, Kavacık'tan Uzunköprü Atatürk Meydanı'na yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı. Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, "İşçiler bir yılı aşkın süredir mesai ücretlerini, yaklaşık üç aydır da maaşlarını alamıyor. İşçiler yardım değil, alın terlerinin karşılığını istiyor" dedi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırköy'de faaliyet gösteren Kiremitçiler Group bünyesinde çalışan yaklaşık 350 maden işçisi, "aylardır ödenmeyen maaş ve mesai ücretleri" nedeniyle eylem başlattı. İşçiler, şirketin konkordato süreciyle birlikte hak kayıplarının daha da derinleştiğini belirterek, seslerini duyurmak için Kavacık'tan Uzunköprü Atatürk Meydanı'na yürüyüş yapacaklarını açıkladı.

İşçiler giderek ağırlaşan ekonomik koşullar altında yaşam mücadelesi verdiklerini ifade ederek, yaklaşık bir yıldır mesai ücretlerini alamadıklarını, son üç aydır da maaşlarının ödenmediğini dile getirdiler. Bir maden işçisi yaşadıkları süreci, "Biz burada bir yıldır savaş veriyoruz. Bir yıldır mesai paralarımızı alamıyoruz. İstediğimizde de eski müdürler bize 'isterseniz çalışın, isterseniz gidin, paranızı alamazsınız' dediler. Sürekli tarih verdiler, bizi oyaladılar. Boynumuzu eğerek belki alırız ümidiyle çalıştık" sözleriyle özetledi.

İşçiler, 20 Mayıs'ta ücretlerinin yatırılmaması halinde yasal işten kaçınma hakkını uygulayacaklarını şirkete bildirdiklerini, buna rağmen bazı çalışanlara "grev yaptıkları" gerekçesiyle iş çıkışı verildiğini iddia etti. Maden işçileri, şirket yetkilileri ile yapılacak görüşmenin ardından Kavacık'tan Uzunköprü'ye yürüyüş düzenleyeceklerini belirtti ve yurttaşları da kendilerine destek vermeye çağırdı.

Bir başka işçi ise yaşadıkları ekonomik sıkıntıyı, "Çocuğum bana 'Baba para alamıyorsun, neden hala çalışıyorsun?' diyor. Hepimizin kira borcu var. Bankalar sürekli arıyor. Ama biz çözüm bulunana kadar bu direnişi sürdüreceğiz. Biz sadece hakkımızı istiyoruz" sözleriyle anlattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na seslenen işçi, "Madencilerin sesini duyun, biz açız, çocuklarımız aç. Evde bakmak zorunda olduğumuz evlatlarımız var. 80 gündür para alamıyoruz. Türkiye ekonomisinde bu inanılmaz bir olay. Ankara sesimizi duysun, haber kanalları sesimizi duysun" dedi.

İşçilere destek veren Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, devlet kurumlarına çağrıda bulunarak, "Kiremitçiler Group yıllar içinde büyüdü, yeni işletmeler kurdu, servetini artırdı. Ancak işçiler giderek daha yoksul hale geldi. Konkordato sürecini yöneten memurlar bugüne kadar işçilerle tek bir görüşme yapmadı. İşçiler bir yılı aşkın süredir mesai ücretlerini, yaklaşık üç aydır da maaşlarını alamıyor. İşçiler yardım değil, alın terlerinin karşılığını istiyor. Kazanılmış haklarını talep ediyor" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na çağrıda bulunan Aksu, konkordato süreçlerinde işçilerin alacaklarını güvence altına alacak mekanizmaların etkin işletilmesi gerektiğini söyleyerek, "Memleketin her yerinde işçilerin öfkesi büyüyor. İnsanların mutfağında bir savaş var. Bu öfkenin önüne geçilemez. İşçilerin sesi duyulmalı ve acilen çözüm üretilmeli. Doruk Madencilik'te yaşananların benzeri burada yaşanmamalı" dedi.