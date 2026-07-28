Müteahhitten ETSO binası için kaçak yapı iddiası: "Kaçış yolları kapatıldı" - Son Dakika
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Müteahhitten ETSO binası için kaçak yapı iddiası: "Kaçış yolları kapatıldı"

Müteahhitten ETSO binası için kaçak yapı iddiası: "Kaçış yolları kapatıldı"
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Edirne'de müteahhit Kerim Karabıçak, Ticaret ve Sanayi Odası binasında projeye aykırı yapılar olduğunu iddia ederek, kaçış yollarının kapatıldığını ve bankaların kaçak inşa edildiğini öne sürdü. Denetim için ilgili kurumlara çağrı yaptı.

Edirne'de müteahhit Kerim Karabıçak, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası binasında yer alan bazı alanların projeye aykırı şekilde kullanıldığını öne sürerek, iddiaların ilgili kurumlar tarafından incelenmesini istedi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olduğunu belirten Kerim Karabıçak, oda binasında yer alan bazı bölümlerin kaçış alanlarını kapattığını iddia etti. Karabıçak, binada faaliyet gösteren iki bankanın projeye aykırı şekilde inşa edildiğini öne sürerek, yaşanabilecek bir acil durumda can güvenliği açısından risk oluşturabileceğini savundu. Karabıçak, ayrıca çatıda kaçak yapı yapıldığını belirtti. İddialarının Edirne Belediyesi dışında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından incelenmesini talep eden Karabıçak, söz konusu yapıların ruhsat ve proje yönünden denetlenmesini istedi.

"Kaçış yollarının incelenmesini istiyorum"

Müteahhit Karabıçak, "Edirne Ticaret ve Sanayi Odası üyesiyim. Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki kaçak yapıların incelenmesini, araştırılmasını istiyorum. Burada iki tane banka var. Bu bankaların yapılması nedeniyle kaçış yolları ve karşı koridorlar duvar örülerek kapatılmıştır. Yukarıda 700-800 kişilik toplantı salonu var. Herhangi bir yangın ya da izdiham yaşanırsa insanlar birbirini ezer, büyük bir tehlike oluşur. Bu nedenle konunun sağlıklı şekilde incelenmesini istiyorum" dedi.

"Belediye dışında ilgili kurumlar incelemeli"

Karabıçak, "Bu bina projesine uygun olarak yapılmamıştır. Buranın ruhsatı belediye tarafından verilmişse de usulüne uygun olmadığını düşünüyorum. Burası projede banka olarak görünmüyor. İnşaat tamamlandıktan sonra boş olması gereken, toplanma ve kaçış alanı olan bölümler kapatılarak banka yapılmış ve kiraya verilmiştir. Üst kısımdaki çay ocağı ve kafeterya olarak kullanılan yerlerin de kaçak olduğunu düşünüyorum. Bu yapıların bir an önce denetlenmesini istiyorum. Belediyenin yapacağı denetimin yeterli olmayacağını düşünüyorum. Konunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından incelenmesi halinde gerçek durumun ortaya çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Politika, 3. Sayfa, Edirne, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Müteahhitten ETSO binası için kaçak yapı iddiası: 'Kaçış yolları kapatıldı' - Son Dakika

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