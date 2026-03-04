Edirne'de Nükleer Santral İtirazı

(EDİRNE) - Edirne İl Genel Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Serdar Çığla, Kıyıköy'de kurulması istenen nükleer enerji santral projesinin Trakya'nın Çernobil'i olacağını ifade ederek, "Bölgemiz gelecekte bir Çernobil vakası riskiyle karşı karşıya kalabilir. Buna izin vermemeli ve engel olmalıyız" dedi.

Edirne İl Genel Meclisi'nin mart ayı toplantısında Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Serdar Çığla gündem dışı söz alarak, Kırklareli Kıyıköy bölgesinde kurulması istenen nükleer enerji santral projesin fizibilite ve altyapı çalışmalarının başladığını söyledi.

Toplam 13 bin dönüm arazi üzerinde kurulması hedeflenen projeye ilişkin kamuoyuna çağrıda bulunan Çığla, şunları kaydetti:

"2023 yılından beri Kıyıköy bölgesine kaydırılan ve Trakya'yı ciddi şekilde etkileyecek bir nükleer enerji santrali projesi bulunuyor. Santralin, 13 bin küsur dönüm arazi üzerine kurulması planlanıyor ve fizibilite ile altyapı çalışmaları şimdiden başlamış durumda. Trakya'da yaşayan tüm insanlar olarak, bu enerji sisteminin insan sağlığına, çevreye, kullanma ve içme sularına, doğaya vereceği olumsuz etkiler karşısında durmamız gerekiyor. Bu enerjiyi elde etmenin daha güvenli ve sürdürülebilir yolları mevcut: Güneş, su ve barajlar ile rüzgar enerjisi. Bu nedenle proje son derece önemlidir."

Bölgemiz gelecekte bir Çernobil vakası riskiyle karşı karşıya kalabilir. Buna izin vermemeli ve engel olmalıyız. Tüm kuruluşlar ve insanlar olarak Trakya'da bir doğa katliamına karşı durmak zorundayız. 13 bin dönümlük arazi, İstanbul ve Trakya'nın su ve doğa ihtiyacını karşılıyor. Ancak bu arazi, nükleer santral için kullanılacak ve binlerce, hatta on binlerce ağaç yok edilecek."