Edirne\'de Polis Teşkilatı\'nın 179. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında tanıtım stantları kuruldu

Edirne'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde vatandaşları bilgilendirmek amacıyla polis ekiplerince Saraçlar Caddesi'nde tanıtım stantları kuruldu. Stantları dolaşarak ekiplerden bilgi alan Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne'nin daha güvenli hale gelmesi için 24 saat her noktada kesintisiz hizmet verdiklerini söyledi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin en işlek noktalarından olan Saraçlar Caddesi'nde açılan stantlarda vatandaşlara hem çeşitli hediyeler, hem
de bilgilendirici afiş ve broşürler dağıtıldı. Stantları ziyaret eden vatandaşlar, çocuklarını polis ekiplerinin motosikletleri ve araçlarına bindirerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Caddeye kurulan LED ekranda ise emniyetin yaptığı faaliyetler gösterime sunuldu. Stantları tek tek dolaşan Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Etkinlikte Müdür Karaburun'a eşi ve aynı zamanda Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi Başkanı Aynur Karaburun ile çocukları da eşlik etti.
Vatandaşlarla sohbet eden Karaburun, her türlü dolandırıcılık ve benzeri olayları polise bildirmekten çekinmemeleri gerektiğini ifade etti. Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılını kutladıklarını belirten Karaburun, halkın yoğun olarak bulunduğu Saraçlar Caddesi'nde stant açtıklarını ve yaptıkları faaliyetleri tanıttıklarını söyledi. Suçlar ve suç önleme ile ilgili bilgilendirme yaptıklarını belirten Karaburun, vatandaşlara suç ile karşı karşıya kalınca nasıl bir davranış sergileyeceklerine ilişkin bilgilendirme yaptıklarını ifade etti.
"Edirne'mizin daha güvenli hale gelmesi için 24 saat her noktada kesintisiz hizmet vermektedir"
Vatandaşlarla bizzat temas halinde olmak için faaliyetlere katıldığını söyleyen Karaburun, "Ülkemizin dört bir yanında kaçakçılıkla, organize suçlarla terörizmle mücadele ve her türlü asayiş olayının önlenmesi için polisimiz Edirne'mizin ve ülkemizin daha güvenli hale gelmesi için 24 saat her noktada kesintisiz hizmet vermektedir. Halkımızın emrinde ve hizmetindeyiz. Nerede bir ihtiyaç varsa, destek olacağımız ne varsa her türlü halkımızın desteği için yanındayız. 179 yıldır bunun gururunu yaşıyoruz. Halkımıza sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Polis yanı başınızda, her yerde her zaman bizim kapımızı çalabilirsiniz. Emrinizdeyiz" ifadelerine yer verdi.
Vatandaşların bir olayla karşılaştıklarında doğru ve zamanında bilgilendirme yapmalarının büyük fayda ve destek sağlayacağını aktaran Karaburun, şüpheli bir durum karşısında mutlaka polise bildirmeleri gerektiğine değindi.
Stantları dolaşan Melike Kaynar, daha önce dolandırıcılık olayı ile karşılaştığını ve ekiplerin bu şekilde stant açarak halkı bilgilendirmesinin faydalı olduğunu söyledi. - EDİRNE
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