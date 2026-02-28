Edirne\'de Ramazan Dayanışması: 350 Kilo Hamsi Dağıtıldı

Ramazan ayı dolayısıyla Edirne'de anlamlı bir dayanışma örneği yaşanarak, 350 kilogram hamsi ücretsiz dağıtıldı.

Yeniimaret Mahallesi Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş, bir esnaf tarafından mahalleye ulaştırılan 350 kilo balığı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Muhtarlık binası önünde gerçekleştirilen dağıtımda, mahalle sakinleri Ramazan'ın bereketini birlikte paylaştı. Yoğun ilgi gören etkinlikte kısa sürede yüzlerce kişiye balık ulaştırıldı.

Dürüktaş, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, destek veren hayırsever esnafa teşekkür etti. Vatandaşlar ise yapılan ikramdan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. - EDİRNE