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Edirne'de 'Sessiz Çığlık' hareketi destekleniyor - Son Dakika
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Edirne'de 'Sessiz Çığlık' hareketi destekleniyor

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurcan Pektaş, Kadın Destek Uygulaması (KADES) destekli 'Sessiz çığlık' hareketine dikkat çekti. Pektaş, kadınların şiddet gördüğünü ifade edemediği durumlarda 'sessiz çığlık' hareketini yaparak yardım istemeleri gerektiğini belirtti. Pektaş, bu hareketin hızla yayılan bir hareket olduğunu vurguladı.

30.12.2023 - 18:36,
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Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurcan Pektaş, Kadın Destek Uygulaması (KADES) destekli 'Sessiz çığlık' hareketine dikkat çekti. Pektaş, "Yolda yürürken kadın kendini anlatamıyorsa, en azından şiddet gördüğünü, şiddet gördüğünü bize göstermek zorunda. Yanında eşi var, söyleyemiyor. Hareket yaptığı zaman bilelim ki, bu kadın şiddet görüyor ve yanında olalım. Bu dünyaya çok hızlı bir şekilde yayılan bir hareket" dedi.

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurcan Pektaş, Edirne Saraçlar caddesindeki Yeni Yıl Alışveriş Festivali stantlarından el emeği, göz nuru hediyelik eşya alan müşterilere, bugün KADES broşürleri dağıttıklarını söyledi. "Kadına şiddete hayır"a dikkat çektiklerini ifade eden Pektaş, bir KADES uygulaması olan 'Sessiz çığlık' işaretinin de vatandaşlar tarafından bilinmesi gerektiğini anlattı.

"DÜNYAYA ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE YAYILAN BİR HAREKET"

Pektaş, şunları kaydetti:

"Biz burada sadece satış amaçlı bulunmuyoruz. Kadına verdiğimiz her yönden destekle KADES'in de tanıtımını yapıyoruz. Tabi ki, 'şiddete hayır' diyoruz. Almış oldukları her ürünle beraber bu broşürleri de vermiş bulunuyoruz. Kadına şiddete hayır. Kanada'da başlatılan bir uygulamada ve Amerika'da şiddetle ilgili bir olay sonucu ortaya çıkan 'sessiz çığlık' dediğimiz bir hareket var. Bunu da tanıyalım, tanıtalım, yayalım. Bu hareketi yapmak istiyorum. Yolda yürürken kadın kendini anlatamıyorsa, en azından şiddet gördüğünü, şiddet gördüğünü bize göstermek zorunda. Yanında eşi var, söyleyemiyor. Hareket yaptığı zaman bilelim ki, bu kadın şiddet görüyor ve yanında olalım. Bu dünyaya çok hızlı bir şekilde yayılan bir hareket."

Edirne\'de \'Sessiz Çığlık\' hareketi destekleniyor
Kaynak: ANKA
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