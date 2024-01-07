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Edirne'de Şiddetli Fırtına ve İpsala'da Hortum Oluştu - Son Dakika
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Edirne'de Şiddetli Fırtına ve İpsala'da Hortum Oluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında Edirne'de şiddetli fırtına yaşanırken, İpsala ilçesinde ise hortum meydana geldi. Fırtına ve hortum nedeniyle köylerde maddi hasar meydana geldi. İpsala Kaymakamlığı ve yetkili kurumlar, hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Edirne\'de Şiddetli Fırtına ve İpsala\'da Hortum Oluştu
07.01.2024 - 14:14,
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Edirne'de şiddetli fırtına yaşanırken, İpsala ilçesinde ise hortum oluştu.

Edirne'de sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. İpsala'nın iki köyünde hortum meydana geldi. Köylerde maddi hasar meydana geldi. Fırtınayla ile birlikte oluşan hortum bazı evlerin çatılarını uçururken, elektrik direkleri ve ağaçları da devirdi. İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali ve balabancik köylerinde, sabah 06.00 sularında meydana gelen hortum sonucunda maddi hasar meydana geldi. Can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı hortum sonrası İpsala Kaymakamlığı ve yetkili kurumların bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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