Edirne'de Sigaranın Zararları Vurgulandı - Son Dakika
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Edirne'de Sigaranın Zararları Vurgulandı

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Yeşilay, Edirne'de sigaranın ölümcül etkilerini 'olay yeri' konseptiyle anlattı.

07.02.2025 18:13
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Edirne'de sigaranın ölümcül izleri "olay yeri" konseptiyle anlatıldı

Tütün kullanımının zararlarına olay yeri inceleme argümanlarıyla dikkat çektiler

EDİRNE - Edirne'de 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri çerçevesinde, Yeşilay tarafından sigaranın ölümcül izlerine dikkat çekmek amacıyla temsili olay yeri sahnesi oluşturuldu.

Edirne'de, sigaranın insan sağlığına verdiği zararları anlatmak amacıyla kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'nde hazırlanan alanda "olay yeri" canlandırmasıyla dikkat çekildi. Yeşilay, tütün kullanımının zararlarına dikkat çekmek amacıyla bu yıl farklı bir etkinlik düzenledi.

Olay yeri inceleme temasıyla hazırlanan özel parkurda, sigaranın insan sağlığı üzerindeki ölümcül etkileri gözler önüne serildi. Şeritlerle çevrili alanlarda, sigaranın yol açtığı hastalıklar ve sonuçları anlatıldı. Etkinlik, özellikle gençler arasında bilinç oluşturmayı ve tütün kullanımına karşı farkındalığı artırmayı hedefledi.

Etkinlik çerçevesinde delil numaralandırmayla işaretlenen sigara izmaritleri ve sigaranın zararlarının anlatıldığı notlarla "olay yeri" canlandırması yapıldı. Notlarda tütün kullanımına bağlı gırtlak kanseri, Felç, KOAH, inme ve kalp krizi nedeniyle ölüm gibi sigaranın zararlarının vurgulandığı uyarıcı yazılar yer aldı.

Tütün kullanımının pek çok ölümcül hastalığa neden olduğunu söyleyen Edirne Yeşilay Şube Başkanı Müzekka Bayrak,tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle dünyada her yıl 8 milyon kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Bu ölümlerin 1.2 milyondan fazlasının pasif içicilikten kaynaklandığını aktaran Bayrak, "65 bini ise çocuklar arasında gerçekleşiyor. Tütün bağımlılığı insan sağlığını tehdit ediyor. Türkiye'de her yıl 100 bin kişi tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bir savaşta dahi bu kadar insanınızı kaybetmezsiniz. Bu nedenle bağımlılıklar içinde sigara 'daha zararsız' gibi görülse de aslında büyük kayıplara yol açıyor" dedi.

Bayrak ayrıca sigara dumanına maruz kalan çocuklarda astım, bronşit, soğuk algınlığı ve akciğer işlevinde azalma gibi solunum sistemine ilişkin sorunların görülme riskinin de daha yüksek olduğun bilindiğe değindi.

Bayrak, tütün ürünlerinin içinde bulunan zehirli maddeleri içen kişi kadar ortaya çıkan dumanla çevredeki insanların da etkilediğine dikkati çekti.

Tütün kullanımıyla mücadelede bireysel çabaların yanı sıra devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği çalışmalarının önem taşıdığını ifade eden Bayrak, "Birlikte hareket ederek daha sağlıklı bir gelecek inşa edebiliriz. Kurulduğu günden bu yana 1 milyondan fazla çağrı alan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz danışanlarımızın bağımlılıkla mücadelesinde yol gösterici oluyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Edirne, Sağlık, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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