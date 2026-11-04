Edirne'de taksi ücretlerine zam yapıldı, minimum ücret 200 liraya çıktı - Son Dakika
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Edirne'de taksi ücretlerine zam yapıldı, minimum ücret 200 liraya çıktı

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Edirne\'de taksi ücretlerine zam yapıldı, minimum ücret 200 liraya çıktı
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Edirne'de taksi esnafının maliyet artışlarını gerekçe göstererek talep ettiği zam, Belediye Meclisi tarafından kabul edildi. Yeni tarifeyle minimum ücret 185 liradan 200 liraya, taksimetre açılış ücreti 75 liradan 85 liraya yükseldi.

(EDİRNE) - Edirne'de taksi ücretleri zamlandı. Minimum ücret 185 liradan 200 liraya yükseltildi.

Taksi esnafının maliyet artışlarını gerekçe göstererek talep ettiği zam Edirne Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ardından Belediye Meclisi tarafından da kabul edildi.

Yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 75 lirada 85 liraya yükseldi. 100 metrelik birim mesafe ücreti 4,60 liradan 5,50 liraya, yolculuk başına minimum ücret ise 185 liradan 200 liraya yükseltildi.

Dakikalık bekleme ücreti 8,50 lira, saatlik bekleme tarifesi ise 510 lira olarak sabit kaldı.

Kaynak: ANKA
EkonomiEdirneGüncelYerelZamSon Dakika

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