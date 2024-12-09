Edirne'de Tarihi Konağı Restore Ediyor - Son Dakika
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Edirne'de Tarihi Konağı Restore Ediyor

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Aydın Doğan, 19. yüzyıla ait konağı restore ederek Edirne'nin turizmine katkıda bulunmayı planlıyor.

09.12.2024 15:46
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(EDİRNE) - Edirne'de meşhur tava ciğercisi Aydın Doğan, 19'ncu yüzyılda yapıldığı bilinen Osmanlı devletinden kalma tarihi konağı, Çevre Şehircilik Vakfı'nın önerisiyle restore ettirerek kentin turizmine katkı sağlamayı hedefliyor. Konağı 25 yıllığına kiralayan Doğan, "Anıtlar Kurulu ve Çevre Şehircilik Vakfı'nın bize vermiş olduğu süre 18 ay. Biz 15 ay sonra burayı halka açmayı ve görsel olarak herkesin görebileceği bir boyuta getirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Edirne'de meşhur tava ciğercisi Aydın Doğan, Sabuni Mahallesi Sabuni Camii Sokak'ta bulunan 19'uncu yüzyıldan kalma birleşik yapıdaki ikili, 11 odalı tarihi konağı, 25 yıllığına Çevre Şehircilik Vakfı'ndan kiralayarak restore ettirmeye başladı. Doğan, 15 ay sürede yapımının tamamlanmasını bekledikleri konağın, butik otel olarak hizmet vereceğini de söyledi. Doğan, diğer yatırımcıların da Edirne'deki tarihi binaları restore ettirip 25 yıl kiralayarak işletme olarak kullanabileceklerini ifade etti.

"Yatırımcıları bu tür yatırımlara davet ediyorum"

Doğan, şunları kaydetti:

"Bu konak Osmanlı döneminde beri kendini koruyarak gelmiş ama artık ayakta duracak durumda değil. Bu konaklar yapısal durumlarından dolayı terk edilmiş, Çevre Şehircilik Vakfı'na devredilmiş, Çevre Şehircilik Vakfı da bize böyle bir teklifte bulundu. 'Böyle bir konakla katkınız olmasını ister misiniz?' dendi. Biz de kabul ettik. Zorla dayatılıyor gibi bir bakış sergileniyor. Dayatma yok. Gönüllük olarak böyle bir yapının içinde biz katkımız olsun istedik. Buradan 30 sene sonra geçerken burası onur kaynağı olacağı için burasını yapacağız. Anıtlar Kurulu ve Çevre Şehircilik Vakfı'nın bize vermiş olduğu süre 18 ay. Biz 15 ay sonra burayı halka açmayı ve görsel olarak herkesin görebileceği bir boyuta getirmeyi düşünüyoruz. Her şey aslına uygun restore edilecek. Ben dükkanımda görüyorum, kapıdan içeri aldığımız her 100 müşteriden 80'i yerli ve yabancı turist, hepsi Edirne'nin dışından geliyor. Edirnemizde cazip olan bir şeyler var ki, bu kadar turist her gün geliyor. Ben yatırımcıları bu tür yatırımlara davet ediyorum"

Kaynak: ANKA

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