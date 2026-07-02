Edirne'de Tava Ciğer ve Köfteye Zam

(EDİRNE) - Edirne'nin meşhur lezzetleri tava ciğer ve köftenin porsiyon satış fiyatı zamlandı.

Esnafın talepleri doğrultusunda Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, tava ciğer ve köftenin satış fiyatına zam kararı aldı.

Karara göre 150 gram tava ciğer ve köftenin porsiyon fiyat tarifesi 450 liradan, 500 liraya çıkarıldı.