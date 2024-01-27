Edirne\'de Tıp Fakültesi Öğrencileri İsrail\'i Protesto Etti

Edirne'de Tıp Fakültesi öğrencilerinin terör, soykırım ve işgale karşı tepki göstermek amacıyla başlattığı sessiz yürüyüş yağışlı havaya rağmen bu hafta da gerçekleştirerek, İsrail'i protesto etti.

Edirne'deki Eski Cami önünde bir araya gelen tıp fakültesi öğrencileri ve hekimler, ellerinde dövizler ve pankart ile yağmur altında sessiz yürüyüş yaptı.

Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüyüş yapan tıp fakültesi öğrencileri, sessiz yürüyüşün 11'ncisini gerçekleştirdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto eden öğrenciler, Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Muammer Morkoç okudu.

Grup adına açıklamayı okuyan Muammer Morkoç, İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işlemeye devam ettiğine değindi. Gazze halkının temiz suya ve gıdaya erişimde zorluk yaşadığını aktaran Morkoç, "Bombaların ve kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanlar, yetersiz beslenmenin, susuzluğun ve salgın hastalığın pençesinde ölüme mahkum ediliyor" dedi.

Gazze'deki sağlık çalışanlarının fedakarca görevlerini sürdürdüğünü söyleyen Morkoç, Sağlık çalışanlarının beyaz önlükleriyle soykırıma karşı duvar ördüğünü belirtti.

İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdikleri mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerinin altını çizen Morkoç, "Tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına sessiz yürüyüş kervanımıza ses olmaya davet ediyoruz" dedi. - EDİRNE