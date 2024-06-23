Edirne'de toplu balık ölümleri - Son Dakika
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Edirne'de toplu balık ölümleri

Edirne merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde sulama amaçlı yapılan gölette toplu balık ölümleri meydana geldi. Gölet suyuna shoklama ile elektrik verildiği iddiası yetkilileri harekete geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklar ve sudan numune alarak inceleme başlattı.

23.06.2024 19:59
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Edirne'de toplu balık ölümleri

EDİRNE - Edirne merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde sulama amaçlı yapılan gölette toplu balık ölümleri meydana geldi. Gölet suyuna şoklama ile elektrik verildiği iddiası yetkilileri harekete geçirdi.

Edirne merkez ilçeye bağlı Küçükdöllük köyündeki gölette toplu balık ölümleri yaşandı. İlk defa yaşanan bu olay sonrası köy muhtarının jandarmaya bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını izledi. Gölet suyuna şoklama ile elektrik verildiği iddiası nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklar ve sudan numune alarak inceleme başlattı.

"Elektrik vererek avlanıyorlarmış"

Köyde yaşayan ve işletmesi bulunan İlyas Saç, 2005 yılından beri gece gündüz bölgede olan birisi olduğunu ve daha önce hiç böyle bir olay görmediğini belirtti. Olayın çok yönlü araştırılmasını isteyen Saç, "Neden öldüğü konusunda bir tespit yok. Duyduğumuza göre elektrik vererek avlanıyorlarmış. Bazı söylentiler de sudaki oksijenin azalması nedeniyle balık ölümlerinin yaşandığı yönünde. Ama bu döneme kadar bu gölette birkaç kere su azaldı, daha önce böyle balık ölümü gerçekleşmedi. Bunun başka bir sebebinin olması lazım. Çok fazla zayiat var. Neredeyse gölde canlı balık kalmadı. Tam bir katliam ama nasıl yapıldığını hiç bilmiyorum. Olayın çözülmesi gerekiyor" dedi.

"Elektrik vermeyle olmuştur"

Küçükdöllük Köyü Muhtarı Mehmet Meşe ise, "Buradaki balık ölümlerinin sebebi kirlilik değil, elektrik verme ile olmuştur. Bu açık olarak görülmektedir. 10 kilo ağırlığında binlerce balık öldürüldü. Yapanlar geleceğimizi katletmişler. Yapanlara en ağır cezanın verilmesi gerekiyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak: İHA

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