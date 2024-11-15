Edirne'de Trafik Denetimi

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Edirne'de trafik polisleri 17 ekiple uygulama yaptı

EDİRNE - Edirne'de polis ekiplerince en işlek noktalarda eş zamanlı genel trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince kentin en işlek noktalarında uygulama yapıldı.

Edirne'de Atatürk Bulvarı, Kuvayı Milliye Bulvarı ve kentteki diğer noktalarda görev alan polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak sorgulama yaptı.

Toplam 17 ekiple yapılan uygulamada kural ihlaline geçit verilmedi. Yapılan denetimde toplamda 356 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 9 araç ise trafikten men edildi.

Ayrıca, trafikte eksikleri bulunan araç sürücülerine de idari para cezası kesildi.

Polis ekiplerinin denetimlerine hız kesmeden devam edeceği belirtildi.