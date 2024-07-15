Edirne'de Turistlere Fahiş Fiyat Uygulaması İsyanı - Son Dakika
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Edirne'de Turistlere Fahiş Fiyat Uygulaması İsyanı

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Edirne Selimiye Cami Arasta Çarşısı Derneği Başkanı Adem Bayrak, kentteki bazı esnafın yurt dışından gelen turistlere fahiş fiyat uyguladığını belirterek denetleme ve fiyat düzenlemesi talebinde bulundu. Bayrak, bu durumun Bulgar turistlerin Edirne'ye gelmeme sebeplerinden biri olduğunu ifade etti.

15.07.2024 15:56
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(EDİRNE) - Edirne Selimiye Cami Arasta Çarşısı Derneği Başkanı Adem Bayrak, kentteki bazı esnafın yurt dışından gelen turistlere fahiş fiyat uyguladığını belirterek "Esnaf arkadaşımızın biri 2 tane salatayı 200 liraya vermiş. Yazıktır, günahtır. İsyanları oynuyor adam. Bizim Sayın Valimizden talebimiz bir denetleme yapılsın. Fiyatlar konulsun. Gezici bir ekip kuralım, tespit etsin" dedi.

Edirne Selimiye Cami Arasta Çarşısı Derneği Başkanı Adem Bayrak, kente Bulgar turistlerin artık alışveriş için gelmediğini ifade etti. Bazı esnaf arkadaşlarının yurt dışından gelen turistlerden verdiği hizmet veya sattığı üründen fazla para aldığını kaydeden Bayrak, bu yüzden turistlerin Edirne'ye gelmediğini belirtti.

"Bir tuvalete 10 euro almış"

Bayrak, şunları söyledi:

"Bulgarları da çok affedersiniz kazıklıyoruz. Bir liraya alıyoruz, 100 liraya veriyoruz. Bir tuvalete 10 euro almış. Gurbetçi arkadaşımız geldi, isyanları oynuyor. Tuvaletçiler de kızmasın bana ben vatandaşlardan aldığım bilgileri aktarıyorum. İnsafı elden bırakmayalım. Malum Almancılar geliyor, onların zamanı. 2 gün önce aldığım bir bilgiyi üzülerek söylüyorum. Sayın Valimize, Emniyet Müdürümüze, Vergi Dairesi Müdürümüze, dernekler, odalar, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza sesleniyorum. Esnaf arkadaşımızın biri 2 tane salatayı 200 liraya vermiş. Yazıktır, günahtır. İsyanları oynuyor adam, 'Ben Almanya'dan geliyorum. 2 salata 200 lira olur mu? Bunun kilosu 20 lira' diyor. Bizim Sayın Valimizden talebimiz bir denetleme yapılsın. Fiyatlar konulsun. Gezici bir ekip kuralım, tespit etsin. İnsaflı davranalım yarın dışarıdan gelen olacak ama biz onları bulamayacağız. Satamayacağız, çocuklara ekmeği götüremeyeceğiz. Vicdanı, el insafı bırakmayalım."

Edirne\'de Turistlere Fahiş Fiyat Uygulaması İsyanı
Kaynak: ANKA

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