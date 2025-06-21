Edirne'de TYT öncesi trafik yoğunluğu

EDİRNE - Türkiye genelinde yapılan bugün gerçekleştirilecek olan TYT sınava öncesi trafik yoğunluğu yaşandı. Kentin birçok noktasında trafik kilitlenme noktasına gelirken, trafik polisleri öğrencilerin sınava yetişmesi için büyük çaba harcadı.

Binlerce öğrenci sınavın başlamasına kısa süre kala araçlar ile sınav merkezlerine yetişmeye çalışınca trafik yoğunluğu yaşandı. Sınavın başlamasına kısa bir süre kalırken, yaşanan trafik yoğunluğu bazı öğrenci velilerini ve öğrencilerini telaşlandırınca araçlarından inerek sınav merkezine yetişmeye çalıştı.

Uzun kuyruklar oluştu

Trakya Üniversitesi giden sağlık yolunda uzun kuyruklar oluştu. Özellikle trafiğin yoğun olduğu noktalarda polis ekipleri trafiğin akışını sağlayarak, öğrencilerin sınava yetişmesi için büyük çaba harcayarak trafiğin akışını sağladılar.